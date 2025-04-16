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Çinli teknoloji devi ek vergiler sonrası rotayı Türkiye'ye çevirdi

Çinli teknoloji devi ek vergiler sonrası rotayı Türkiye'ye çevirdi
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ABD Başkanı Donald Trump'ın ek vergilerinden kaçmak isteyen Çinli teknoloji devi Lenovo'nun Türkiye'ye merkez açacağı iddia edildi.

ABD Başkanı Donald Trump'ın gümrük tarifeleriyle başlattığı ticaret savaşı piyasaları sarstı. Ek vergilerden kaçış yolu arayan firmalar, rotayı Türkiye'ye çevirdi. Düşük vergi nedeniyle Çinli bilgisayar ve teknoloji devi Lenovo'nun Türkiye'ye merkez açacağı iddia edildi.

ABD Başkanı Donald Trump’ın 2 Nisan’da duyurduğu ek gümrük vergileri, küresel piyasalarda büyük sarsıntı yarattı.

Trump yönetimi, Çin’den ithal edilen ürünlere uygulanan gümrük tarifesini kademeli olarak %145’e kadar yükseltti. Çin ise buna karşılık olarak ABD ürünlerine %125 oranında vergi uygulayacağını açıkladı. Böylece iki ekonomi devi arasında “ticaret savaşı” resmen başlamış oldu.

Söz konusu vergiler, yalnızca hükümetler arası ilişkileri değil, aynı zamanda küresel çapta faaliyet gösteren büyük firmaları da doğrudan etkiledi. Özellikle teknoloji, otomotiv ve sanayi sektöründeki dev şirketler, artan maliyetlerden kaçmak için üretim ve tedarik zincirlerinde yeniden yapılanmaya yöneldi. Firmalar, vergi yükünü hafifletmek için alternatif pazarlar ve üretim merkezleri arayışına hız verdi.

Türkiye’ye ise daha sınırlı, %10 seviyesinde bir vergi uygulanırken, bu durum bazı yabancı firmalar için Türkiye’yi bir üretim ve lojistik merkezi olarak değerlendirme fırsatına dönüştürdü. 

LENOVO'DAN TÜRKİYE HAMLESİ

Türkiye Gazetesinden Ömer Temür'ün haberine göre, Lenovo Türkiye'de merkez açmak için kolları sıvadı. Çin dışında Lenovo'nun bir de Macaristan'da fabrikası bulunuyor. Yeni adresin ise Türkiye olması bekleniyor. İddialara göre, Çinli bilgisayar devinin globaldeki teknoloji lideri Tolga Kurtoğlu. Lenovo'nun Türkiye'ye gelecek olmasına Kurtoğlu'nun etkisi büyük.

Lenovo Türkiye Genel Müdürü Emre Hantaloğlu, 'Lenovo, Çin dışında yatırım arayışında. Tolga Kurtoğlu, Türkiye'de neler yapılabilir araştırıyor. Lenovo'nun Türkiye'ye teknoloji merkezi açma planı dâhilinde. Önümüzdeki dönem netleşir' diye konuştu.

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Etiketler lenovo türkiye ek vergi abd donald trump
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