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BAKAN AÇIKLADI! CİRO KAYBI DESTEĞİNE BAŞVURULAR BAŞLADI
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  3. 19 Şubat 2021 16:21

Ciro kaybı desteğine başvurular başladı

Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, yeme-içme sektöründe faaliyet gösteren işletmelere verilecek ciro kaybı desteği ödemeleri için başvuruların başladığını duyurdu.

Ciro kaybı desteğine başvurular başladı
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Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, "Yiyecek ve içecek hizmeti faaliyetlerinde bulunan işletmelere verilecek ciro kaybı desteği ödemeleri için başvuru sürecini başlattık. İşletmelerimiz ciro kaybı desteği başvurularını bugünden itibaren 31 Mart saat 23.59'a kadar e-Devlet üzerinden yapabilecek." ifadelerini kullandı.

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AA

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