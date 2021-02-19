Ciro kaybı desteğine başvurular başladı

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Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, "Yiyecek ve içecek hizmeti faaliyetlerinde bulunan işletmelere verilecek ciro kaybı desteği ödemeleri için başvuru sürecini başlattık. İşletmelerimiz ciro kaybı desteği başvurularını bugünden itibaren 31 Mart saat 23.59'a kadar e-Devlet üzerinden yapabilecek." ifadelerini kullandı.
Kafe ve restoranlara destek ödemesinin şartları belli oldu
AA
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