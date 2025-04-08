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Çocuk sahibi olanlar dikkat! Başvurunlara 5 bin TL ödenecek

Çocuk sahibi olanlar dikkat! Başvurunlara 5 bin TL ödenecek
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Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, doğum yardımlarına başvuruların başladığını bildirdi. Doğum yardımından 1 Ocak 2025 itibariyle çocuk sahibi olan aileler yararlanacak.

Bakan Mahinur Özdemir Göktaş, yazılı açıklamayla, ailelere ilk çocuktan itibaren verilecek doğum yardımlarını içeren düzenlemenin TBMM'den 27 Mart'ta geçtiğini belirterek, "Sayın Cumhurbaşkanımızın 'Aile Yılı Tanıtım Programı'mızda müjdesini verdiği doğum yardımı başvurularımızı bugünden itibaren e-Devlet kapısı üzerinden almaya başlıyoruz. Başvurular, öncelikli olarak e-Devlet kapısı üzerinden alınacak ancak e-Devlet üzerinden başvuru yapamayan vatandaşlarımız Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüklerimizden başvuru konusunda destek alabilecek" ifadelerini kullandı.

'1 OCAK 2025 İTİBARIYLA ÇOCUK SAHİBİ OLAN AİLELERİMİZ YARARLANACAK'

Doğum yardımlarının herhangi kriter gözetmeksizin yapılacağının altını çizen Bakan Göktaş, "Bu yardımlardan 1 Ocak 2025 itibarıyla çocuk sahibi olan ailelerimiz yararlanacak. Buna göre, 1 Ocak 2025 itibarıyla doğacak ilk çocuk için 5 bin lira tek seferlik doğum yardımımız, ikinci çocuk için her ay 1500, üçüncü ve sonraki çocuklar için de her ay 5'er bin lira desteğimiz annelerimizin hesabına yatırılacak. Bu desteklerimiz, çocuklarımız 5 yaşını tamamlayana kadar devam edecek" dedi. 

DHA

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Etiketler doğum yardımı Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı çocuk yardımı
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