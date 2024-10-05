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Coinbase çok sayıda "stablecoinleri" delist edecek

Coinbase çok sayıda "stablecoinleri" delist edecek
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Coinbase, Avrupa Birliği'nin MiCA düzenlemeleri doğrultusunda, yıl sonuna kadar Avrupa'daki kripto borsasından yetkisiz stablecoinleri çıkaracağını duyurdu.

Coinbase Global, yıl sonuna kadar Avrupa Ekonomik Alanı'ndaki (AEA) kripto borsasından, yetkisi olmayan tüm stablecoinleri kaldırmaya hazırlanıyor. Bu adım, özellikle Tether Holdings tarafından çıkarılan USDT gibi bazı tokenlar için önemli bir darbe anlamına gelebilir.

Bu hamle, Avrupa Birliği'nin kripto endüstrisini düzenlemek amacıyla oluşturduğu ve MiCA olarak bilinen yeni kuralların bu yılın sonuna kadar tamamen yürürlüğe girecek olmasının bir parçası. MiCA çerçevesinde, stablecoin ihraç eden şirketlerin en az bir AB üye ülkesinde elektronik para yetkisine sahip olmaları gerekiyor. Bu düzenleme, 30 Haziran'da yürürlüğe girdi.

1 OCAK'TA UYGULANACAK

Kripto borsaları ve blok zinciri tabanlı şirketler için yeni düzenlemelerin getireceği rehberlik ise 31 Aralık’tan itibaren uygulanmaya başlanacak.

Coinbase’in bir sözcüsü, Cuma günü yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi: “Uyumluluk konusundaki kararlılığımız göz önüne alındığında, 30 Aralık 2024’e kadar MiCA gerekliliklerini karşılamayan stablecoinlerle ilgili olarak AEA kullanıcılarına sunulan hizmetleri kısıtlamayı planlıyoruz.”

OKX, Bitstamp ve Uphold gibi diğer borsalar da MiCA'nın tam olarak yürürlüğe girmesinden önce Avrupa’da Tether'in stablecoinlerine olan erişimi kısıtlamak adına benzer adımlar atıyor.

Bu yeni düzenlemelerle birlikte, kripto ekosisteminin Avrupa'daki kullanıcıları için önemli değişiklikler kapıda.

Stablecoinler nedir ?

Stabilcoin ya da stablecoin, yüksek seviyede volatil olan kripto para piyasalarında fiyat istikrarı sağlamak amacıyla oluşturulmuş bir kripto para türüdür. Stablecoin'ler, ani fiyat hareketlerine karşı dirençli olmalıdır. Bu nedenle, stablecoin'lerin değeri genelde fiziki bir varlığın değerine endekslenmiştir. Fiyatları ABD doları veya altın gibi bir rezerv varlığa endekslenmiş olan stablecoinler, kripto para birimleri ve günlük itibari para birimleri arasında köprü görevi de görür. Stablecoinlerin fiyat oynaklığı Bitcoin (BTC) ya da Ethereum (ETH) gibi kripto para birimlerine kıyasla çok daha düşük olduğundan, bu kripto paralar borsalarda değişim aracı olarak kullanılabilir.

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