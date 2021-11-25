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Çok konuşulacak iddia: BAE, Aselsan'ı istiyor

Çok konuşulacak iddia: BAE, Aselsan'ı istiyor

Türkiye'ye 10 milyar dolarlık yatırım yapan Birleşik Arap Emirlikleri'nin, ASELSAN'a ortak olmak istediği iddia edildi.

Birleşik Arap Emirlikleri Veliaht Prensi Şeyh Nahyan, dün Ankara'yı ziyaret etti.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'la resmi temaslarda bulunan Nahyan'ın Türkiye'ye doğrudan yatırım yapacağı haberi, dolarda kısa süreli bir düşüş yaşanmasına sebep olmuştu. 

Ekonomist ve gazeteci Emin Çapa, Halk TV'de yayınlanan Sözüm Var programının konuğuydu. Programda Şeyh Nahyan'ın ziyaretini değerlendiren Çapa, ziyarete ilişkin kulislerde dolaşan söylentileri aktardı.

"ASELSAN'I İSTİYOR"
Çapa, BAE Veliaht Prensi Şeyh Nahyan'ın, Türk Lirası'nın yaşadığı değer kaybından yararlanmak istediğini belirtti.

Nahyan'ın bu çerçevede, Türk Savunma Sanayisi'nin en önemli yapı taşlarından olan ASELSAN şirketinin hisselerini alarak ortak olmak istediğini öne süren Çapa, iktidarın ekonomi politikasına tepki gösterdi.

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Etiketler aselsan türkiye birleşik arap emirlikleri
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