  1. Anasayfa
  2. Ekonomi
  3. Çok konuşulacak iddia: Boğaz köprüleri ve otoyollar satılıyor!

Çok konuşulacak iddia: Boğaz köprüleri ve otoyollar satılıyor!

Çok konuşulacak iddia: Boğaz köprüleri ve otoyollar satılıyor!
Güncelleme:

Hükümetin 15 Temmuz ve Fatih Sultan Mehmet köprüleri ile 9 otoyolun işletme haklarının satışı için uluslararası bankalarla temas kurduğu iddia edildi.

Bloomberg'ün konuya yakın kaynaklardan edinilen bilgiye göre, Özelleştirme İdaresi Başkanlığı, 15 Temmuz Şehitler Köprüsü ve Fatih Sultan Mehmet Köprüsü’nün işletme hakları ile ülke genelinde en az dokuz otoyolun işletme haklarının satışı için harekete geçti.

Başkanlık devir süreciyle ilgili danışmanlık hizmeti almak için bazı uluslararası bankalarla temas kurdu.

Patrick Sykes, Kerim Karakaya ve Fırat Kozok imzasıyla yayınlanan habere göre, kaynaklar süreç henüz kamuoyuna duyurulmadığı için isimlerinin açıklanmamasını istedi.

Aynı köprüler ve yaklaşık 2 bin kilometre uzunluğundaki ücretli yollar için 2012 yılında yapılan ihale, fiyatın hükümetin beklentilerinin altında kalması nedeniyle sonuçsuz kalmıştı. Türkiye ve Malezya merkezli şirketlerin oluşturduğu konsorsiyum 5,7 milyar dolarlık teklifle ihaleyi kazanmış, ancak Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan daha sonra en düşük bedelin 7 milyar dolar olması gerektiğini belirterek, “Böyle çıktıktan sonra ben bunu verirsem vatana ihanet ederim, halkıma ihanet ederim” ifadelerini kullanmıştı.

Özelleştirme İdaresi ve Hazine ve Maliye Bakanlığı’na ilk aşamada ulaşılamadı. Görüşmeler erken aşamada ve bir anlaşmayla sonuçlanmayabilir. 

İstanbul’un silüetinin simgesel yapıları olan köprüler, Karadeniz ile Akdeniz arasındaki önemli bir nakliye yolu olan boğazı geçerek şehrin Avrupa ve Asya yakalarını birbirine bağlıyor. Köprüler şu anda Karayolları Genel Müdürlüğü tarafından işletiliyor.

Bloomberg'e göre böyle bir satış, Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek’in kamu gelirlerini artırmaya çalıştığı bir dönemde, devletin kasasına ciddi bir nakit enjeksiyonu sağlanması anlamına geliyor.

2012 ihalesini kazanan konsorsiyumda Koç Holding A.Ş., Gözde Girişim Sermayesi Yatırım Ortaklığı A.Ş. ve Malezya’nın UEM Group Bhd şirketleri yer alıyordu.

Bloomberg

text-ad
Etiketler boğaz köprüleri özelleştirme idaresi
ŞU ANDA OKUNAN HABERLER
Manifest'in kızlarından teşhircilik soruşturmasına video klipli tepki! Manifest'in kızlarından teşhircilik soruşturmasına video klipli tepki! İspanya A Millilerimizi 6-0 mağlup etti, İspanyol basınından Türk Bayrağı ayıbı geldi! İspanya A Millilerimizi 6-0 mağlup etti, İspanyol basınından Türk Bayrağı ayıbı geldi! Piyasalar yine yangın yeri: Döviz uçtu, altın yeni haftaya çifte rekorla başladı Piyasalar yine yangın yeri: Döviz uçtu, altın yeni haftaya çifte rekorla başladı Millerin 6-0 İspanya hezimeti sonrası demediğini bırakmadı Millerin 6-0 İspanya hezimeti sonrası demediğini bırakmadı Manifest kızlarından teşhircilik soruşturması ve sosyal medya linci sonrası dikkat çeken karar Manifest kızlarından teşhircilik soruşturması ve sosyal medya linci sonrası dikkat çeken karar Biri yeni biri eski 2 Filenin Sultanı birbirine girdi... Duygu Bal, İlkin Aydın'ı çileden çıkardı Biri yeni biri eski 2 Filenin Sultanı birbirine girdi... Duygu Bal, İlkin Aydın'ı çileden çıkardı ''Engin beni evden kovdu'' deyip mesajları yayınlayan Dilan Polat bu sefer de görüntüleri ifşa etti ''Engin beni evden kovdu'' deyip mesajları yayınlayan Dilan Polat bu sefer de görüntüleri ifşa etti Fırtınalar kopan CHP'de tüm taşları yerinden oynatacak anket Fırtınalar kopan CHP'de tüm taşları yerinden oynatacak anket İzmir'de karakola uzun namlulu ''çocuk'' saldırısı: 2 evladımız şehit düştü! İzmir'de karakola uzun namlulu ''çocuk'' saldırısı: 2 evladımız şehit düştü! CHP, İstanbul İl Başkanlığı binasını kapatma kararı aldı CHP, İstanbul İl Başkanlığı binasını kapatma kararı aldı
Tutuklanan Antalya Emniyet Müdürü'nün ifadesi ortaya çıktı Tutuklanan Antalya Emniyet Müdürü'nün ifadesi ortaya çıktı Bir dönem Yeşilçam'a damgasını vuran ismin yeni yaşantısı ve son hali herkesi şaşırttı Bir dönem Yeşilçam'a damgasını vuran ismin yeni yaşantısı ve son hali herkesi şaşırttı Türkiye'nin 3 büyük şirketi daha iflas bayrağını çekti Türkiye'nin 3 büyük şirketi daha iflas bayrağını çekti 2 polisi şehit eden 16 yaşındaki saldırganın ailesinden kafa karıştan sözler 2 polisi şehit eden 16 yaşındaki saldırganın ailesinden kafa karıştan sözler Jose Mourinho'yu kovan Fenerbahçe'de teknik direktörlük için 39 yaşında sürpriz isim! Jose Mourinho'yu kovan Fenerbahçe'de teknik direktörlük için 39 yaşında sürpriz isim! Çanakkale şehidi Teğmen İbrahim Naci'nin günlüğü ortaya çıktı Çanakkale şehidi Teğmen İbrahim Naci'nin günlüğü ortaya çıktı İktidarın ''ah keşke'' dedirten yeni enflasyon hedefi ve Dolar kuru beklentisi belli oldu İktidarın ''ah keşke'' dedirten yeni enflasyon hedefi ve Dolar kuru beklentisi belli oldu Motosikletli sosyal medya fenomeni gezgine hakaret yağdırıp taş atarak kovaladılar Motosikletli sosyal medya fenomeni gezgine hakaret yağdırıp taş atarak kovaladılar CHP İl Başkanlığı'na gelen Gürsel Tekin'e su şişesi atıldı CHP İl Başkanlığı'na gelen Gürsel Tekin'e su şişesi atıldı EYT'den emekli olamayan ''EYT mağdurları''na kademeli emeklilik müjdesi... EYT'den emekli olamayan ''EYT mağdurları''na kademeli emeklilik müjdesi...