Çok konuşulacak iddia: Boğaz köprüleri ve otoyollar satılıyor!

Hükümetin 15 Temmuz ve Fatih Sultan Mehmet köprüleri ile 9 otoyolun işletme haklarının satışı için uluslararası bankalarla temas kurduğu iddia edildi.

Bloomberg'ün konuya yakın kaynaklardan edinilen bilgiye göre, Özelleştirme İdaresi Başkanlığı, 15 Temmuz Şehitler Köprüsü ve Fatih Sultan Mehmet Köprüsü’nün işletme hakları ile ülke genelinde en az dokuz otoyolun işletme haklarının satışı için harekete geçti.

Başkanlık devir süreciyle ilgili danışmanlık hizmeti almak için bazı uluslararası bankalarla temas kurdu.

Patrick Sykes, Kerim Karakaya ve Fırat Kozok imzasıyla yayınlanan habere göre, kaynaklar süreç henüz kamuoyuna duyurulmadığı için isimlerinin açıklanmamasını istedi.

Aynı köprüler ve yaklaşık 2 bin kilometre uzunluğundaki ücretli yollar için 2012 yılında yapılan ihale, fiyatın hükümetin beklentilerinin altında kalması nedeniyle sonuçsuz kalmıştı. Türkiye ve Malezya merkezli şirketlerin oluşturduğu konsorsiyum 5,7 milyar dolarlık teklifle ihaleyi kazanmış, ancak Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan daha sonra en düşük bedelin 7 milyar dolar olması gerektiğini belirterek, “Böyle çıktıktan sonra ben bunu verirsem vatana ihanet ederim, halkıma ihanet ederim” ifadelerini kullanmıştı.

Özelleştirme İdaresi ve Hazine ve Maliye Bakanlığı’na ilk aşamada ulaşılamadı. Görüşmeler erken aşamada ve bir anlaşmayla sonuçlanmayabilir.

İstanbul’un silüetinin simgesel yapıları olan köprüler, Karadeniz ile Akdeniz arasındaki önemli bir nakliye yolu olan boğazı geçerek şehrin Avrupa ve Asya yakalarını birbirine bağlıyor. Köprüler şu anda Karayolları Genel Müdürlüğü tarafından işletiliyor.

Bloomberg'e göre böyle bir satış, Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek’in kamu gelirlerini artırmaya çalıştığı bir dönemde, devletin kasasına ciddi bir nakit enjeksiyonu sağlanması anlamına geliyor.

2012 ihalesini kazanan konsorsiyumda Koç Holding A.Ş., Gözde Girişim Sermayesi Yatırım Ortaklığı A.Ş. ve Malezya’nın UEM Group Bhd şirketleri yer alıyordu.

