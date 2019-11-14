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  3. 14 Kasım 2019 08:30

Çok tartışılan konaklama vergisinde geri adım

Turizm sektörünü olumsuz etkileyeceği belirtilen konaklama vergisinde değişikliğe gidiliyor. Konaklama vergisinin yüzde 2 olması bekleniyor.

Çok tartışılan konaklama vergisinde geri adım
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Hürriyet’in edindiği bilgiye göre, mevcut teklifte kademeli olması öngörülen bu verginin ilk haline döneceği yani fiyat üzerinden yüzde 2 olarak hesaplanması planlanıyor. Teklifin ilk halinde de konaklama vergisi yüzde 2 olarak öngörülürken, Cumhurbaşkanının bu oranı 3 katına kadar arttırmaya ya da yüzde 1’e kadar indirmeye, konaklama tesisisin türüne, sınıfına ve bulunduğu yere göre farklılaştırmaya yetkili olması önerilmişti. Teklifin Plan ve Bütçe Komisyonu’ndaki görüşmelerinde bu maddede değişikliğe gidilerek, konaklama vergisi konaklama tesisinin türüne göre farklılaştırılmış, komisyondaki değişiklikle konaklama vergisinin 5 yıldızlı otel ve tatil köylerinde kişi başına gecelik 18 TL, 4 yıldızlı otel ve tatil köylerinde 12 TL, 3 yıldızlı otel ve belediye belgeli konaklama tesislerinde 9 TL, 2 ve 1 yıldızlı otel, pansiyon, model, apart otel ve kampinglerde 6 TL, butik otel ve özel konaklama tesislerinde 18 TL, diğerlerinde de 6 TL olarak uygulanması öngörülmüştü. Sektörün itirazlarını da dikkate alan AK Parti yönetimi, Meclis Genel Kurulu’ndaki görüşmeleri dün başlayan teklifte konaklama vergisini önergeyle teklifin ilk halindeki gibi yüzde 2’ye çekmeyi düşünüyor.

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Hürriyet

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turizm , konaklama vergisi
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