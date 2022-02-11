Çorap işçileri direnişi kazandı

Patronun düşük zam dayatmasına karşı iş bırakan, sonrasında da kod 49 ile işten çıkarılan Öztaş Çorap işçilerinin fabrika önündeki direnişi kazanımla sonuçlandı.

Türkiye'nin çeşitli illerinde başlayan işçi direnişlerinden kazanım haberleri gelmeye devam ediyor.

KAZANIMLA SONUÇLANDI

Alpin Çorap ve Trendyol'un ardından bu kez de 9 Şubat’ta patronun düşük zam dayatmasına karşı iş bırakan, sonrasında da kod 49 ile işten çıkarılan Öztaş Çorap işçilerinin fabrika önündeki direnişi kazanımla sonuçlandı.

Patronun işten atılan işçileri de çağırarak yaptığı görüşmenin ardından Deriteks Sendikası, yaptığı açıklamada işçilerin taleplerinin büyük oranda kabul edildiğini ifade etti.

Öne çıkan taleplerden olan 6500 lira maaş, işten atılan işçilerin işbaşı yapması ve eylemlere katılan diğer işçilerin de işten atılmaması talepleri kabul edildi.