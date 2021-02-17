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  3. 17 Şubat 2021 21:48

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Kısa çalışma ödeneğinin süresi uzatıldı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan kritik Kabine Toplantısı sonrası, kısa çalışma ödeneğinin süresinin mart sonuna kadar uzatıldığını duyurdu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Kısa çalışma ödeneğinin süresi uzatıldı
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kabine Toplantısı'nın ardından açıklamalarda bulundu.

Erdoğan Kısa çalışma ödeneğinin süresi ile ilgili olarak "Elbette salgın tedbirlerinden etkilenen hizmet sektörleri başta olmak üzere sıkıntı yaşayan esnaf ve şirketlerimizin bulunduğunu biliyoruz. Toplamı 311 milyar lirayı bulan destek ve teşviklerle bu sıkıntıları bir nebze hafifletmenin gayreti içerisindeyiz. Sosyal destek kısa çalışma ödeneği, nakti destek, işsizlik ödeneği başlıkları altında 53 milyar lirayı buldu. Kısa çalışma ödeneğinin süresini son defa olarak Mart sonuna, asgari ücretteki artış miktarı kadar yükselttiğimiz nakdi desteği 17 Mart'a uzattık." dedi.

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