Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay'dan asgari ücret açıklaması: Aralık ayında...

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay "Mısır'la ilişkilerin normalleşmesine yönelik temaslarımız iki tarafın ortak iradesi, müşterek menfaatler, karşılıklı saygı çerçevesinde sürmektedir" dedi.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay, "Mısır'la ilişkilerin normalleşmesine yönelik temaslarımız iki tarafın ortak iradesi, müşterek menfaatler, karşılıklı saygı çerçevesinde sürmektedir" ifadelerini kullandı.

FİYAT ARTIŞI ELEŞTİRİSİ

Zincir marketlere yönelik fiyat artışına dair eleştirilere de değinen Oktay, "Ticaret Bakanlığımız tarafından başta gıda ve temel ihtiyaç malzemeleri olmak üzere piyasadaki fiyat gelişmeleri yakinen takip edilmektedir. Fiyat istikrarını sağlamak ve vatandaşımızı enflasyonun altında ezdirmemek için gereken politikaları hızla uyguluyoruz." dedi.

ASGARİ ÜCRET AÇIKLAMASI

Fuat Oktay "İşçi ve işveren kesiminin oy birliği ile kararlaştırılan 'Asgari Ücret Komisyonu', 2023 yılı asgari ücretini belirlemek üzere çalışmalarına Aralık ayında başlayacaktır." diye konuştu.

Oktay konuşmasında 2021'de 13 milyar lira bütçesi olan Diyanet'in 2023 bütçesinin 35 milyar 910 milyon liraya çıktığını söyledi.

Oktay şunları kaydetti: "Dini, manevi ve ahlaki değerleri canlı tutmak amacıyla din hizmeti sunan Diyanet İşleri Başkanlığı, yurt içinde ve yurt dışında gerçekleştirdiği hizmetlerle daima toplumun yanında yer almaktadır. Başkanlık, toplumun her kesimine yönelik toplamda 384 kitap, 21 farklı dilde 222 eser, 776 e-kitap ve benzeri yayınları milletimizin ve insanlığın hizmetine sunmuştur. 2023 yılında gençlik ve aile, sosyal ve kültürel içerikli din hizmetleri, göç ve manevi destek faaliyetlerinden zekat ve kurban hizmetlerine varıncaya kadar pek çok alanda faaliyet gösterilmeye devam edilecektir. Başkanlığın 2021 yılı kesin hesap gideri 13 milyar 39 milyon 381 bin liradır. 2022 yılı ödeneği 22 milyar 926 milyon 786 bin lira olup 2023 yılı bütçesi için teklif edilen ödenek tutarı, yüzde 56,6’lik artışla 35 milyar 910 milyon 653 bin lira olarak öngörülmüştür."

MİT'İN BÜTÇESİ 7 MİLYAR 729 MİLYON TL

Fuat Oktay MİT'in bütçesine ilişkin ise şunları söyledi:

"2021 yılında Milli İstihbarat Teşkilatı Başkanlığı’na toplam 3 milyar 115 milyon 407 bin lira ödenek tahsis edilmiş olup söz konusu ödeneğin yüzde 99,98’ine tekabül eden 3 milyar 115 milyon 14 bin lirası kullanılmıştır. Kesin hesap giderlerinin yüzde 53’ü personel giderleri olup, geri kalanını sermaye giderleri ve mal ve hizmet alımları oluşturmuştur. Millî İstihbarat Teşkilatı Başkanlığı’nın 2022 yılı ödeneği 5 milyar 176 milyon 92 bin lira olup, 2023 yılı Bütçe Kanunu Teklifi'nde 7 milyar 729 milyon 120 bin lira ödenek tahsisi öngörülmüştür."

CİMER'E 5 MİLYON BAŞVURU

Fuat'ın verdiği diğer bilgiler şöyle:

- 2022 yılında 11 Kasım itibariyle CİMER başvuru sayısı 4 milyon 990 bin 433'e ulaşmış ve başvuruların cevaplanma oranı yüzde 91 olmuştur.

- İletişim Başkanlığı’na 2021 yılında yapılan bütçe aktarma işlemleriyle birlikte toplam 606 milyon 919 bin lira ödenek tahsis edilmiş, söz konusu ödeneğin yüzde 99’u kullanılmıştır. Kesin hesap giderlerinin yüzde 75’i mal ve hizmet alımları ve yüzde 18’i personel giderleridir. 2022 yılı ödeneği 816 milyon 493 bin lira olup 2023 yılında ise Başkanlığa toplam 1 milyar 631 milyon 576 bin lira ödenek tahsisi öngörülmektedir.

– 2002'de savunma sanayii sektöründe sadece 56 firma faaliyet gösterirken, bugün bu sayı 2000'i aşmış ve büyük bir ekosisteme dönüşmüştür. Türkiye geçmişte küresel pazarda önemli bir alıcı olarak değerlendirilirken, bugün önemli bir ihracatçı konumuna gelmiştir. İnsansız hava araçlarının tasarımı, üretimi ve satışında da dünyanın ilk 3-4 ülkesi arasında yer almaktadır.