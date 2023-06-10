Cumhurbaşkanlığı'ndan asgari ücret açıklaması

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, asgari ücret görüşmeleriyle ilgili açıklamada bulundu.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz asgari ücret görüşmelerini ilişkin, ''Asgari ücret müzakereleri başlayacak. Yaşanan ekonomik gelişmeler değerlendirilecek ve uzlaşmayla sonuçlandırılacak.'' dedi.

Gazetecilerin sorularına yanıt veren Yılmaz, "Komisyon toplanacak biliyorsunuz tek taraflı bir hadise değil. Asgari ücret müzakereleri işçi tarafı var, işveren tarafı var. Bir de bakanlığımız kamu tarafı var. Bu müzakereler başlayacak. Mutlaka yaşanan gelişmeler, ekonomik gelişmeler başta olmak üzere değerlendirilecek. Bir uzlaşmayla onu temenni ediyorum" dedi.

"BİR UZLAŞMAYLA SONUÇ ÇIKACAK"

Sözlerini sürdüren Yılmaz, "Bir uzlaşmayla bir sonuç çıkacak. Detayları tartışmanın bir anlamı yok. Bu müzakerelerin sonucu için şimdiden ben hayırlı olsun diyorum. AK Parti'nin kurulduğu günden bu yana felsefesi hep şu olmuştur: Çalışanları enflasyona ezdirmemek, her zaman onların yanında olmak. Sayın Cumhurbaşkanımızın bu temel bir ilkesidir. Yeni bir hadise değildir. İktidara geldiğimiz günden beri hep bu politikayı izledik. Bundan sonra da aynı doğrultuda devam edeceğiz" ifadelerini kullandı.

GÖZLER ASGARİ ÜCRET TESPİT KOMİSYONU'NDA

İşçi, işveren ve hükümet temsilcilerinden oluşan Komisyon, net 8 bin 506 lira olarak uygulanan mevcut rakama yapılacak ara zammı, ilk 13 Haziran'da başlayacak toplantılarda görüşecek.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığının ev sahipliğindeki toplantıya, işçi kesimini temsilen TÜRK-İŞ, işveren kesimini temsilen Türkiye İşveren Sendikaları Konfederasyonu (TİSK) heyeti katılacak.

Haziran ayı enflasyon oranı ile beraber netleşmiş olacak. Haziran ayı enflasyonu Temmuz’un 5'inde açıklanacak.

Asgari ücrette alt sınırın 500 dolar bandında olması bekleniyor. Kulislerde yeni asgari ücretin 11 bin ile 12 bin lira arasında olacağı konuşuluyor.

ASGARİ ÜCRET ŞU AN NE KADAR?

Asgari ücret, bir işçi için aylık brüt 10 bin 8 lira, vergiler ve kesintiler düştüğünde net 8 bin 506 lira 80 kuruş olarak uygulanıyor.

Asgari ücretin işverene toplam maliyeti, bir işçi için 11 bin 759 lira 40 kuruş. Bunun 10 bin 8 lirasını brüt asgari ücret, 1551 lira 24 kuruşunu sosyal güvenlik primi, 200 lira 16 kuruşunu işveren işsizlik sigorta fonu oluşturuyor.