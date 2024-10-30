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Damacana su fiyatına bir zam daha: 100 liraya yükseldi

Damacana su fiyatına bir zam daha: 100 liraya yükseldi
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Damacana su fiyatlarına bir zam daha geldi. İBB'nin iştirak şirketi Hamidiye, su fiyatlarına yüzde 17.85 oranında zam yaptığını duyurdu.

Damacana su fiyatlarına zam üstüne zam gelmeye devam ediyor.

Hamidiye Su markasının bugünden itibaren geçerli olan zamlı fiyatlarına göre, aynı marka boş damacana iadeli 19 litrelik su fiyatı 85 liradan yüzde 17,64 zamla 100 liraya yükseldi. Böylece bir bardak suyun fiyatı 1 TL'yi aştı. 

Boş cam damacana iadeli 15 litrelik su, beşer litrelik 4 pet şişe su, 12 tane 1,5 litre pet şişe su, 24 tane 0,5 litre pet şişe su, 0,33 litrelik 24 pet şişe su ile 60 bardak su fiyatı 112 liradan yüzde 17,85 zamla 132 lira oldu.

Hamidiye AŞ'den yapılan yazılı açıklamada, "Doğal kaynak suyun damacana fiyatı 30 Ekim itibarıyla yüzde 17'lik artışla 85 liradan 100 liraya çıkmıştır. Hamidiye olarak, evlerimize kapılarımıza 100 liraya gelen damacana suyun fiyatı, fabrika mağazalarımız ve yeni Kent Su noktalarımızda ise 70 liradır." ifadeleri kullanıldı.

Hamidiye Su'ya en son 15 Nisan'da yüzde 30,76 zam yapılarak aynı marka boş damacana iadeli 19 litrelik su fiyatı 65 liradan 85 liraya yükseltilmişti.

AA

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