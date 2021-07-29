Danıştay, gelir desteğinden kesilen vergiyi iptal etti

Danıştay, dört çiftçinin ayrı ayrı açtığı davalarda, devletin verdiği gelir desteğinden yüzde 4 oranında kesilen vergiyi iptal etti.

Şanlıurfalı dört çiftçinin, devletten aldıkları destekten yüzde 4 oranında vergi kesildi. Şanlıurfa Vergi Mahkemesi çiftçilerin yaptığı itirazı reddetti.

Çiftçiler Danıştay’a başvurdu. Danıştay Üçüncü Dairesi, Şanlıurfalı dört çiftçinin açtığı davayı kabul etti.

Çiftçiler, 2019 yılı için mazot ve gübre desteği kapsamında yapılan ödemeler üzerinden yüzde 4 oranında alınan gelir (stopaj) vergisinin kaldırılması ve yapılan kesintinin iadesine hükmedilmesini istedi.

Danıştay Üçüncü Dairesi tarafından yapılan incelemede, “Çiftçilere tarım arazisi büyüklüğü dikkate alınarak, alan bazlı olarak yapılan mazot ve gübre desteği ödemesinin doğrudan gelir desteği mahiyetinde olduğu sonucuna varılmıştır.

Bu durumda, çiftçilere yapılan doğrudan gelir desteği ödemeleri üzerinden tahakkuk eden ve ödenen gelir (stopaj) vergisinde hukuka uyarlık yoktur. Bu nedenle vergi mahkemesi kararının bozulması gerekmiştir” değerlendirmesi yapıldı.

Kararda şu ifadelere yer verildi:

Kanun yararına temyiz isteminin kabulüne,

Şanlıurfa Vergi Mahkemesi’nin kararının hükmün sonuçlarına etkili olmamak üzere KANUN YARARINA BOZULMASINA OYBİRLİĞİYLE karar verildi.