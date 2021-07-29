  1. Anasayfa
  2. Ekonomi
  3. Danıştay'dan büyük müjde! O vergi iptal edildi

Danıştay, gelir desteğinden kesilen vergiyi iptal etti

Danıştay, gelir desteğinden kesilen vergiyi iptal etti

Danıştay, dört çiftçinin ayrı ayrı açtığı davalarda, devletin verdiği gelir desteğinden yüzde 4 oranında kesilen vergiyi iptal etti.

Şanlıurfalı dört çiftçinin, devletten aldıkları destekten yüzde 4 oranında vergi kesildi. Şanlıurfa Vergi Mahkemesi çiftçilerin yaptığı itirazı reddetti.

Çiftçiler Danıştay’a başvurdu. Danıştay Üçüncü Dairesi, Şanlıurfalı dört çiftçinin açtığı davayı kabul etti.

Çiftçiler, 2019 yılı için mazot ve gübre desteği kapsamında yapılan ödemeler üzerinden yüzde 4 oranında alınan gelir (stopaj) vergisinin kaldırılması ve yapılan kesintinin iadesine hükmedilmesini istedi.

Danıştay Üçüncü Dairesi tarafından yapılan incelemede, “Çiftçilere tarım arazisi büyüklüğü dikkate alınarak, alan bazlı olarak yapılan mazot ve gübre desteği ödemesinin doğrudan gelir desteği mahiyetinde olduğu sonucuna varılmıştır. 

Bu durumda, çiftçilere yapılan doğrudan gelir desteği ödemeleri üzerinden tahakkuk eden ve ödenen gelir (stopaj) vergisinde hukuka uyarlık yoktur. Bu nedenle vergi mahkemesi kararının bozulması gerekmiştir” değerlendirmesi yapıldı.

Kararda şu ifadelere yer verildi:

Kanun yararına temyiz isteminin kabulüne,
Şanlıurfa Vergi Mahkemesi’nin kararının hükmün sonuçlarına etkili olmamak üzere KANUN YARARINA BOZULMASINA OYBİRLİĞİYLE karar verildi.

Etiketler danıştay gelir vergi kesinti vergi kesintisi
ŞU ANDA OKUNAN HABERLER
RTÜK’ten 2 kanala ''Erdoğan'' cezası
Genç kadına plaj şemsiyesinin sopasıyla dayak
Kanııtlanamayan Kabataş yalanının mimarı Elif Çakır başörtüsünü çıkardı
Tam da evleniyorlar derken... Büyük aşk bitti
Manavgat'taki dehşetin boyutu ortaya çıktı
''Mehmet Ceyhan'ın oğlu aşı olmuyormuş tezinin sonu...''
Galatasaray Şampiyonlar Ligi defterini kapattı
AK Parti'den canlı yayında tepki çeken açıklamalar
A101 29 Temmuz Aktüel Ürünler kataloğu
İsmail Saymaz Akit yazarını fena yakaladı