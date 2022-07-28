Dar gelirliler için haciz düzenlemesi geliyor

Hazine ve Maliye bakanlıklarının, dar gelirli vatandaşların haciz işlemlerinin çözümüne yönelik yaptığı çalışmada son aşamaya gelindi. Düzenlemenin ayrıntılarını Cumhurbaşkanı Erdoğan açıklayacak.

Edinilen bilgiye göre, dar gelirlilerin maddi konularda hukuka taşınmış sorunlarının çözümü için yürütülen çalışmada son aşamaya gelindi.

2 bakanlığın yetkilileri konuya ilişkin son bir toplantı yaptı. Çalışma, ilk kabine toplantısında gündeme gelecek.

TASLAK HAZIR

Hazine ve Maliye Bakanlığı kaynaklarından alınan bilgiye göre, iki bakanlığın yaptığı ortak çalışmayla dar gelirlilerin maddi konularda yargıya taşınan sorunlarının çözümü için bir taslak çalışma hazırlandı.

Taslağın kapsamına ilişkin detaylar bugünkü toplantının ardından netlik kazanacak. Bakanlıkların yetkilileri bugün bir araya gelerek, daha önce ayrıntıları üzerinde müzakere edilen taslağa son şeklini verecekler.

Düzenlemenin detaylarını Cumhurbaşkanı Erdoğan açıklayacak

Hazine ve Maliye ile Adalet bakanlıklarınca hazırlanan çalışma, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın başkanlık edeceği ilk kabine toplantısında sunulacak. Dar gelirli vatandaşları ilgilendiren düzenlemenin detaylarının, kabine toplantısı sonrası Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından kamuoyuna açıklanması bekleniyor.