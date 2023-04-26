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Darphane altın üretiminde rekor kırdı

Darphane altın üretiminde rekor kırdı
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Darphane'nin çeyrek altın üretimi, bu yılın ilk çeyreğinde 2022'nin aynı dönemine göre yüzde 273 artarak 5 milyon 766 bin 940 adet oldu.

Çeyrek altın üretimi, bu yılın ilk çeyreğinde 2022'nin aynı dönemine göre yüzde 273 artarak 5 milyon 766 bin 940 adet oldu.

Darphane ve Damga Matbaası Genel Müdürlüğü verilerinden derlenen bilgilere göre, Ocak-Şubat 2023'te çeyrek altın üretiminde büyük artış kaydedildi.

Darphane'nin çeyrek üretimi ocakta 2 milyon 211 bin 250 adet, şubatta 2 milyon 243 bin 580 adet ve martta 1 milyon 312 bin 110 adet oldu.

Böylece geçen yılın ilk çeyreğinde 1 milyon 546 bin 960 adet olan çeyrek altın üretimi, bu yılın aynı döneminde yüzde 273 artarak 5 milyon 766 bin 940 adede yükseldi.

Çeyrek altın üretimi geçen yıl ocakta 824 bin 110 adet, şubatta 438 bin 590 adet ve martta 284 bin 260 adet olarak gerçekleşmişti.

 

Etiketler altın altın üretimi darphane Çeyrek altın üretimi üretim
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