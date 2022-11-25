Denizbank Genel Müdürü Ateş'ten kritik uyarı

Denizbank Genel Müdürü Ateş, bankaların getirdiği dış kredinin 164 milyar dolardan 95 milyar dolara düştüğüne dikkat çekerek sermaye hareketlerini ferah bırakmak gerektiğini söyledi. Ateş, mevduat faizinin de yüzde 25'lere gittiğini dile getirdi.

Denizbank Genel Müdürü Hakan Ateş, son dönemde bankaların yurt dışından getirdiği döviz miktarında 69 milyar dolarlık devasa azalma yaşandığını belirterek, “Bizim bu dövize ihtiyacımız var. Sermaye hareketlerini asla kısıtlamayıp ferah bırakmak zorundayız” dedi.

Sözcü gazetesinden Erdoğan Süzer'in haberine göre Ateş, birçok ülkenin enflasyonu kontrol altına almak için enflasyon artışına devam ettiğine de dikkat çekti.

Hakan Ateş, Akdeniz Turistik Otelciler ve İşletmeciler Birliğinin (AKTOB) düzenlediği 12. Uluslararası Resort Turizm Kongresi’nde yaptığı konuşmada, yakın zamana kadar bütün bankaların eurobond ihraç edip ülkeye döviz sağladığını, ancak son 2 yıldır buna şahit olunamadığını söyledi.

Vadesi gelen dövizin dışarıya geri ödendiğini ancak yenilenmediğini belirten Ateş, bankacılıktaki dış fonlamanın 164 milyar dolardan bugün 95 milyar dolara gerilediğine dikkat çekerek şu değerlendirmeyi yaptı:

SERMAYE FERAH BIRAKILMALI

“Bizim bu dövize ihtiyacımız var. 600 milyar dolarlık ticaret hacmi olan bir ülkeyiz. 250 milyar dolar ihracat hacmimiz var. Ticaret açığımız 97 milyar dolar. Birçok ham maddeyi dışarıdan ithal ediyoruz. Bu çerçevede dış ticaretin daima liberal bir sistem içerisinde tezahür etme zarureti var. Bu Türkiye için bir seçenek değil. Sermaye hareketlerinin Türkiye'de daima serbest olma zarureti vardır. Türkiye olarak sermaye hareketlerini asla kısıtlamayıp ferah bırakmak zorundayız.”

Ateş, mevduat faizlerinde son günlerdeki yükseliş eğilimi ile ilgili olarak da, “Mevduat tarafında faizlerin yüzde 25'lere gittiğini görüyoruz. O tarafta mudiyi kaçırmak istemiyoruz” dedi.

(Kaynak)