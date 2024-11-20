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Denizbank'tan iddianame iddialarına yanıt

Denizbank'tan iddianame iddialarına yanıt
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Denizbank'tan çeşitli haber sitelerinde yer alan iddialarla ilgili bir açıklama geldi.

Denizbank'tan yapılan açıklama şöyle:

Eski bir şube müdürümüzün karıştığı ve halen devam etmekte olan dava çerçevesinde hem müştekiler hem Bankamız tarafından yapılan çeşitli suç duyuruları bulunmaktadır. Bu başvuruların bir kısmı sonuçlanmış (dava açılmış ya da reddedilmiştir) bir kısmı ise devam etmektedir. Ancak bugün bazı basın yayın organlarına yansıyan savcılık soruşturması ile ilgili tarafımıza ulaşmış herhangi bir bilgilendirme bulunmamaktadır.

Seçil Erzan hakkında dava açılmasından 1.5 yıl sonra 14.10.2024 tarihinde başlatıldığı anlaşılan bir soruşturmanın sonucuyla ilgili tarafımıza ulaşmış herhangi resmi bir bilgi olmaksızın; dosyanın gizliliği ilkesi ihlal edilerek basın organlarına servis edilmesi suretiyle Anayasa koruması altındaki Ceza hukukunun en temel prensibi olan 'masumiyet karinesi ile lekelenmeme hakkı''nın ayaklar altına alınmasını Yüce Türk Milleti ve kamuoyunun bilgi ve takdirine sunar, bu açık hukuka aykırılık karşısında yetkilileri göreve çağırırız.

Saygılarımızla,

DenizBank Finansal Hizmetler Grubu

 

Etiketler denizbank açıklama iddianame
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