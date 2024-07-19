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Denizbank’tan kesintilerle ilgili açıklama

Denizbank’tan kesintilerle ilgili açıklama
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DenizBank, sistemde yaşanan kesintilerle ilgili olarak ’’Global çapta Microsoft ile entegre çalışan siber güvenlik ürünü CrowdStrike’ı kullanan tüm kurum ve kuruluşların etkilendiği, Bankamızın sistemlerinde de kesintiye neden olan sorun kademeli olarak giderilmektedir’’ açıklamasında bulundu.

Dünya çapında yaşanan sistem kesintilerinden Denizbank da etkilendi. Banka yaşanan sistem kesintisine ilişkin yazılı açıklama yaptı.

Bankadan yapılan açıklamada, ’’Global çapta Microsoft ile entegre çalışan siber güvenlik ürünü CrowdStrike’ı kullanan tüm kurum ve kuruluşların etkilendiği, Bankamızın sistemlerinde de kesintiye neden olan sorun kademeli olarak giderilmektedir’’ denildi.

BANKADAN AÇIKLAMA

Açıklamada şu ifadelere yer verildi:

Değerli Müşterilerimiz,

Global çapta Microsoft ile entegre çalışan siber güvenlik ürünü CrowdStrike’ı kullanan tüm kurum ve kuruluşların etkilendiği, Bankamızın sistemlerinde de kesintiye neden olan sorun kademeli olarak giderilmektedir.

Söz konusu aksaklık, dünyada ve Türkiye’de ulusal ve uluslararası önemli kuruluşların (bankacılık, perakende, havayolları, e-ticaret gibi) kullandığı global yazılımın son sürümünün hata vermesi sonucu meydana gelmiştir. Bankamız da, bilgi güvenliğine verdiği önem doğrultusunda, ilgili versiyonu kullanmaktadır.

Mevcut durumda, CrowdStrike sistem hatasını düzeltmiş; Bankamız sistemleri de kontrollü ve kademeli olarak devreye alınmaya başlanmıştır. Şubelerimiz ve diğer dijital kanallarımızdan en kısa sürede bankacılık hizmetlerine erişebilmeniz için çalışmalarımız devam etmektedir.

Söz konusu aksaklığın tüm kanallarımızda giderilmesiyle birlikte, gerek şubelerimiz gerek Genel Müdürlüğümüz son işlem gerçekleşene kadar açık kalacaktır.

Bankamızdan kaynaklanmayan bu aksaklıktan ötürü siz değerli müşterilerimizden özür diler; tekrarının gerçekleşmemesi için gerekli önlemlerin alındığını kamuoyuna saygıyla duyururuz.”

Etiketler kesinti denizbank deizbank kesinti
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