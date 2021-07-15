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Denizli'de ekmeğe zam

Denizli'de ekmeğe zam

Denizli'de, 1 lira 50 kuruştan satılan 200 gram ekmeğin fiyatı, 25 kuruş zam yapılarak 1 lira 75 kuruşa yükseltildi.

Denizli Fırıncılar Odası Başkanı Bekir Karadaban, ekmeğe zam yapıldığını ve 200 gram ekmek fiyatının 1 lira 75 kuruş olduğunu belirtti. 

 Ekmek zammı talebinin karara bağlandığını söyleyen Karadaban, "Cumartesi gününden itibaren ekmeğe zamlı fiyatlar uygulanmaya başlanacak. Un ve unlu mamullerdeki maliyetlerin de de artışlar oldu. Fiyatlara düzenleme getirilmesi için zam kararı bağlandı. Denizli'de 1 lira 50 kuruştan satışa sunulan 200 gram ekmek 0.25 kuruş zam ile 1 lira 75 kuruştan satılacak" dedi.

Etiketler ekmek ekmeğe zam
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