Depoları fulleyin! Benzin ve motorine bu gece tam 41 kuruş zam geliyor

Benzin ve motorine bu gece yarısından itibaren geçerli olmak üzere 41 kuruş zam geliyor. Benzindeki artışın bir kısmı ÖTV'den karşılanacak. Artışın pompaya 18 kuruş olarak yansıması bekleniyor.

Sektör kaynaklarına göre; 16 Ekim Cumartesi gününden geçerli olmak üzere benzin ve motorin gruplarında 41 kuruş fiyat artışı olacak. Ancak benzin grubundaki artışın bir kısmının Eşel Mobil Sistemi gereği ÖTV’den karşılanacak. Eşel mobil Sisteminde benzin için 23 kuruşluk bir alan kalmıştı. Bu meblağ çıkıldığında benzine yansıyacak zam oranı 18 kuruş olarak hesaplanıyor. Artışın motorin litre fiyatına ise tamamen yansıması bekleniyor. LPG’de daha önce ÖTV sıfırlanmıştı. Erdoğan'a ÖTV oranlarında 3 kata kadar arttırma yetkisi verildiPolitika Benzin ve motorinde yüzde 50 zam korkusuEkonomi