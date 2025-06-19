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Deutsche Bank'tan Dolar/TL ve faiz tahmini

Deutsche Bank'tan Dolar/TL ve faiz tahmini
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Almanya'nın en büyük bankası Deutsche Bank, Dolar/TL ve faiz tahminlerini paylaştı.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), bugün politika faizini yüzde 46 seviyesinde sabit tuttu. Piyasanın karara ilişkin beklentisi de politika faizinin sabit bırakılacağı yönündeydi.

Deutsche Bank, Merkez Bankası'nın faiz kararı sonrası Dolar/TL ve faiz tahminini paylaştı. 

Banka, 43 lira olan Dolar/TL tahminini 45 liraya yükseltti.

CNBC-e canlı yayınına katılan Deutsche Bank Türkiye ekonomisti Yiğit Onay şöyle konuştu: 

"Merkez Bankası kararı beklentilerimiz doğrultusunda geldi. Aslında TCMB’nin önceki döneme kıyasla enflasyon görünümü açısından bir miktar rahat hissettiğini ancak temkini de elden bırakmadığını gösteriyor.

Son dönemdeki jeopolitik gelişmeler de aslında bize arz yönlü şokların enflasyon tarafında bir risk oluşturduğunu öne çıkardı. Bu da TCMB'nin temkinli duruşunu sürdürmesinde öne çıkan faktör oldu.

''Temmuzda faiz indirimi sinyali geldi''

Merkez Bankası’nın bize verdiği yönlendirmede haziran ayında sabırlı davrandığı ve temmuz ayına yönelik faiz indiriminde bir aksiyon alabileceği yönünde yönlendirme olduğunu söyleyebiliriz. Burada kurda istikrar önemli olacak.

''İlk adım 250 baz puanlık bir indirim olabilir''

Finansal ortamda belirli bir rahatlama sağlandığı ortamda temmuz ayıyla kademeli bir faiz indirimi beklenebilir. Bizim düşüncemiz ilk planda 250 baz puanla başlaması.

Burada belirsizlik de yüksek. Haziran enflasyonu gelecek. Orada da beklentimiz yüzde 1,5’lar seviyesinde bir enflasyon görmek.

Özellikle don olayı sonrası gıda fiyatları bir miktar sürpriz yapabilir.

Son dönem petrol fiyatlarındaki artış pompa fiyatlarına da yansıyor. Ama Merkez Bankası’nın karar metninde de dediği gibi ana eğilim düşüş yönünde olacak.

Burada yıl sonuna kadar da kademeli bir şekilde faizlerin yüzde 37,5 seviyesine inmesini bekliyoruz. Bizim tahminlerimiz piyasanın üzerinde. Piyasada yüzde 36’lık bir yıl sonu beklentisi var."

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Etiketler ALMANYA deutsche bank Merkez Bankası tcmb dolar faiz
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