Deutsche Bank'tan faiz ve enflasyon tahmini

Deutsche Bank, enflasyon ve faiz beklentilerini açıkladı. Banka, TCMB'nin mart ve nisan ayında 250 baz puanlık indirim yapmasını bekliyor.

Deutsche Bank Türkiye Ekonomisti Yiğit Onay, Ocak ayı enflasyon verisini ve TCMB'den beklentileri değerlendirdi.

Bloomberg HT'den Ceren Dilekçi Köseoğlu'nun haberine göre enflasyonun yüzde 4,4 seviyesindeki tahminlerini aştığını kaydeden Onay, özetle şunları söyledi: "Sapmanın kaynağına baktığımızda daha çok hizmet taraflı enflasyonist baskıların güçlü olduğunu görüyoruz. Burada sağlık sektörü öne çıkan unsurlardan biri.

Ayrıca yılbaşı fiyatlamaları ve kamu kaynaklı zamların getirdiği baskılar da bu sapmada etkili oldu. Ancak bu rakamı bir tahmin aralığı olarak okuduğumuzda, Merkez Bankası’nın yüzde 4,5-5,5 aralığındaki projeksiyonlarıyla uyumlu olduğunu görüyoruz.

Dolayısıyla önümüzdeki dönem için bize enflasyonda olası katılık konusunda bazı risklerin olduğunu gösteriyor. Ancak dezenflasyon sürecinin tamamen sekteye uğradığına yönelik de bir işaret görmüyoruz. Nitekim yıllık enflasyonda düşüş eğilimi devam ediyor.

MART VE NİSAN'DA 250 BAZ PUANLIK İNDİRİM

Mart ve Nisan'da 250 baz puanlık indirim alanı olduğunu düşünüyoruz. Ancak bundan sonraki dönemde, yani Nisan sonrası dönemde bir miktar daha bu alanın daralacağını, azalan getiriler ve bir miktar enflasyon baskılarının devam etmesi ile Merkez Bankası'nın faiz indirimlerinin hızını düşüreceği yönünde bir beklentimiz var.

YIL SONU FAİZ TAHMİNİ YÜZDE 32,5

Yıl sonu için yüzde 32.5'luk bir faiz tahminimiz mevcut. Bu da mevcut durumda piyasa beklentilerinin biraz üzerinde kalıyor. Enflasyondaki yukarı yönlü risklere paralel olarak aslında para politikasında da tahminimiz üzerindeki risklerin yukarı yönlü olduğunu söyleyebilirim.

Döviz kuru geçişkenliği hâlâ yüksek seviyede ve Merkez Bankası’nın yakın dönemde ipleri gevşeteceğini düşünmüyoruz. Ancak reel değerlenmenin ekonomideki dış dengeleri tehlikeye atacak seviyeye gelmesini de beklemiyoruz. İlk 6 ayda aylık yüzde 1,5-2 nominal değer kaybıyla reel değerlenme baskısının sınırlandırılmasını bekliyoruz.

Ortodoks politikaların devam etmesini bekliyoruz. Dolayısıyla son 2-3 yıldır hatta daha uzun süredir görmediğimiz yabancı yatırımcıların piyasaya girdiğini görüyoruz. Algıda olumlu yönde hareket mevcut. Kısa vadeli aşağı yukarı yönlü fiyat oynaklıkları görebiliriz. Ama orta vadede biz olumlu görünümümüzü koruyoruz ve faizlerin bir miktar daha yıl sonuna kadar gelebilecek yeri olduğunu düşünüyoruz."

Bloomberg