Dev banka 2025 yılı asgari ücret tahminini açıkladı

ABD merkezli yatırım bankası Morgan Stanley, Türkiye'ye ilişkin tahminlerini güncelledi. Banka, asgari ücrete yüzde 30 zam yapılmasını beklediklerini açıkladı. Yüzde 30 zam gelirse asgari ücret 22 bin 100 liraya çıkacak.

ABD'li yatırım bankası Morgan Stanley, Türkiye’nin 2025 yılı için faiz, enflasyon ve asgari ücret tahminlerini açıkladı. Yayımlanan raporda Türkiye ekonomisinin önemli bir dönüm noktasında olduğu ifade edilirken, özellikle enflasyon ve faiz oranlarıyla ilgili dikkat çeken öngörülerde bulunuldu.

BÜYÜMEDE GERİLEME

Rapora göre, Mayıs 2023'ten itibaren yapılan politika değişiklikleri, parasal sıkılaşma ve mali duruşta normalleşme Türkiye’nin makro dengesizliklerini azalttı ve güveni artırdı. Mevduat dolarizasyonu azaldı, yabancı girişler arttı ve Merkez Bankası’nın döviz korumalı mevduatlarındaki azalma dikkate değerdi. Bu değişimle birlikte Türk Lirası mevduatlarının toplam içindeki payı artarken, dış borçlanma oranları yükseldi ve cari açık önemli ölçüde azaldı.

Ancak, raporda ekonomik faaliyetteki yavaşlamaya dikkat çekildi. 2023’ün ilk çeyreğinde yüzde 5,3 olan büyüme, ikinci çeyrekte yüzde 2,5'e geriledi. Sanayi üretimi ve PMI verileri de zayıf kaldı. Perakende satışların büyüme kaydetmesi ve tüketici güveninin toparlanması, iç talebin dayanıklı olduğunu gösterdi.

ENFLASYON BEKLENTİSİ SABİT KALDI

Enflasyonla ilgili ise Morgan Stanley, çekirdek enflasyonun sıkı para politikasına tepki verdiğini ve hizmet enflasyonunun sabit kaldığını belirtti. Ancak, hizmet sektöründeki fiyat artışlarının bazı fiyat kontrollerinin kaldırılmasından ve yüksek enflasyon beklentilerinden kaynaklandığı vurgulandı.

ASGARİ ÜCRETTE YÜZDE 30'LUK ARTIŞ BEKLENİYOR

Asgari ücrete yönelik tahminler de dikkat çekiciydi. 2024’te yüzde 30’luk bir artış beklenirken, enflasyonun 2025 yılı sonuna kadar yüzde 26'ya düşmesi bekleniyor. Bu senaryo enflasyonun kademeli olarak azalacağı ve faizlerin de düşeceği öngörüsünü içeriyor. Merkez Bankası'nın faiz indirimi sürecine gireceği tahmin ediliyor ancak parasal duruşun sıkı kalacağı ve makro ihtiyati tedbirlerin devam edeceği belirtiliyor.