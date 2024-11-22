Dev banka Dolar/TL tahminini değiştirdi

TCMB’nin kasım ayı Para Politikası Kurulu toplantısına politika faizini 8'inci kez sabit bırakmasının ardından JPMorgan analistleri 2025 sonuna yönelik dolar/TL tahminini açıkladı.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB), faizi yüzde 50'de sabit bıraktığı toplantı sonrasında bazı yatırım bankaları faiz indirim beklentisini aralık ayına çekti.

Tahminini öne alan bankalar arasına son olarak JPMorgan katıldı. Buna göre JPMorgan analistleri Anezka Hristovova, Michael Harrison ve Cameron Smith, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’nın aralık ayındaki toplantısında faiz indirme ihtimalinin arttığına dikkat çeken bir rapor hazırladı.

Söz konusu raporda, gelişmekte olan piyasalar için artan risklere de vurgu yapılarak, Türk lirası uzun pozisyonlarında miktarın azaltıldığı ve tahvillerde de vadenin kısaltıldığı bildirildi.

Notta, "GBI-EM Model Portföy’ümüzde Türk lirasında uzun pozisyonumuzu koruyoruz, ancak yarı boyutta” ifadeleri kullanıldı.

Dolar/TL’de 2025 sonu tahmini

Öte yandan analistler, yukarı yönlü enflasyon sürprizleri ve olumsuz küresel risk ortamına karşı yaklaşan gevşeme döngüsüne atıfta bulunarak, dolar/TL tahminlerini yukarı yönlü güncellediklerini duyurdu.

Buna göre bankanın daha önce 42 lira seviyesinde olan 2025 sonu dolar/TL tahmini yukarı yönlü revizeyle 45,50 liraya çıkarıldı.

Analistler ayrıca 4 yıl vadeli tahvillerdeki uzun pozisyonlarını elden çıkararak 2 yıllık tahvillere yöneldiklerini söyledi.

Aralık ayındaki olası faiz indirimini riskli olarak gördüklerini de belirten analistler, buna rağmen Türk tahvillerinin bunu bir politika hatası olarak fiyatlandırmasının pek olası olmadığını söyledi.