Dev banka Türk hisseleri için tahminlerini güncelledi

ABD merkezli yatırım bankası JPMorgan, Türk hisse senetleri için hedef fiyatlarını güncelledi.

JPMorgan, yeni oluşturduğu UMS'29 modeli ile takip ettiği tüketici odaklı Türk şirketlerini ve hisseleri değerlendirdi.

"2025'e doğru, birçok şirketin büyümeyi sınırlı fiyat artışlarıyla dengelemeye çalışarak zorlu bir tüketici ortamını yönetmesini bekliyoruz" diyen JPMorgan, tüketici odaklı şirketlerin görünür dezenflasyon ortamında istikrarlı marjları sürdürmekte zorlanacağını ve olası faiz indirimlerine rağmen yılın ilk yarısında sıkılaştırma baskılarının devam edeceğini düşündüklerini vurguladı.

BİM, Migros, Ford Otosan ve Tofaş gibi öne çıkan performanslar gösteren şirketlerde, reel kazanç artışı fırsatlarının sınırlı olduğunu belirten JPMorgan, "Ancak, 2026 JPM F/K ve EV/EBITDA bazında 10 yıllık ortalamalara göre yaklaşık yüzde 40 ve uluslararası emsallerine göre yüzde 30 iskonto sunan değerlemeler hala düşük olduğu için değer fırsatlarının mevcut olduğuna inanıyoruz" dedi.

"Bize göre, bu seviyelerden daha fazla yükseliş için, kazanç büyümesi ve risk primlerini azaltmak için zamanında faiz indirimlerinin bir kombinasyonuna ihtiyaç var" ifadelerini kullanan JPMorgan, bu dinamikler çerçevesinde, tavsiyelerini ve fiyat hedeflerini güncellediklerini vurguladı.

Migros'u "ağırlığını artır"a yükselten JP Morgan, ŞOK ve Coca Cola İçecek'i "Nötr"e indirdi. Ayrıca, "En iyi seçimlerimiz arasında BİM, Migros, Ford Otosan ve Arçelik yer alıyor" dedi.

JPMorgan, takip ettiği Arçelik, BİM, Coca-Cola İçecek, Ford Otosan, Migros, Tofaş, Şok Marketler için hedef fiyatlarını Aralık 2026 olarak verirken, THY için hedef fiyatını Aralık 2025 ve 494 TL olarak sürdürdü.