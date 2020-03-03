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  3. 03 Mart 2020 13:50

Dev banka Türkiye'den çekilecek mi ?

ING'nin Türkiye birimini satmayı değerlendirdiği iddia edildi. Görüşmeler kapsamında yerli bir rakiple de masaya oturulduğu belirtiliyor. Satış için nihai karar henüz verilmedi.

Dev banka Türkiye'den çekilecek mi ?
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Bloomberg'de yer alan ve konu hakkında bilgi sahibi kaynaklara dayandırılan habere göre ING Türkiye birimini satmaya hazırlanıyor.

İsminin açıklanmasını istemeyen kaynaklar bankanın potansiyel alıcılar ile görüşme yaptığını söyledi.

Görüşülen firmalardan birinin rakip bir firma olduğu da haberde yer alan bilgiler arasında.

ING'nin Türkiye biriminin satışı için nihai kararını vermediği de ifade ediliyor. ING yetkilisi konu hakkında açıklamada bulunmadı.

UNI CREDIT ÇIKTI, HSBC’NİN ÇIKACAĞI İDDİA EDİLDİ
Geçtiğimiz günlerde Yapı Kredi'nin İtalyan ortağı Uni Credit Türkiye'den çıkma kararı almıştı.

Geçen ay Reuters'ta yayınlanan bir haberde HSBC'nin Türkiye'den çıkmayı değerlendirdiği iddia edilmişti. HSBC dünya genelinde 35 bin kişiyi işten çıkarma kararı almıştı.

Sözcü

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bloomberg , ıng türkiye
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