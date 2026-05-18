Dev bankadan açık bankacılık hamlesi: Tüm banka kartlarını ve borçları tek ekranda birleştirdi

Akbank'ın dijital cüzdan uygulaması Juzdan, Açık Bankacılık entegrasyonu sayesinde tüm bankalara ait kredi ve banka kartlarını tek bir platformda topladı. Kullanıcılar artık banka bağımsız olarak tüm limit, borç, harcama geçmişi ve puan bilgilerini anlık olarak tek ekrandan yönetebilecek.

Dijital bankacılık dünyasında tüketicilerin en büyük şikayetlerinden biri olan "her banka için ayrı uygulama kullanma" zorunluluğu, Açık Bankacılık (Open Banking) regülasyonlarının genişlemesiyle tarihe karışıyor.

Haber3.com ekonomi masasının edindiği bilgilere göre; Akbank, tüm banka müşterilerine açık olan popüler dijital cüzdan uygulaması Juzdan’a Açık Bankacılık altyapısını entegre ederek kullanıcı deneyiminde yeni bir dönem başlattı.

Limitler, Borçlar ve Puanlar Tek Ekranda

Yönetilecek Geleneksel bankacılık sınırlarını ortadan kaldıran bu dev entegrasyon sayesinde, tüketiciler sadece Akbank müşterisi olmasalar dahi, kullandıkları farklı bankalara ait tüm kredi ve banka kartlarını Juzdan üzerinden yönetebilecek. Kullanıcıların uygulamaya vereceği güvenli açık bankacılık izni doğrultusunda; güncel limit ve borç durumları, geçmiş harcama detayları ve farklı kartlarda biriken tüm puan bilgileri tek bir platformdan anlık olarak takip edilebilecek. Bu özellik, birden fazla kredi kartı kullanan tüketicilerin bütçe yönetimini tek bir merkeze toplamasına olanak tanıyor.

Ödeme Aracından "Kapsamlı Finansal Takip Merkezine"

Dönüşüm Hangi bankanın müşterisi olursa olsun herkese hitap eden Juzdan, QR Kod ile hızlı fiziksel ödeme, anlaşmalı e-ticaret sitelerinde "Juzdan ile Öde" seçeneği ve seçili mağazalarda anında alışveriş kredisi gibi finansal çözümlerini de sürdürüyor.

Uygulamanın geldiği son noktayı değerlendiren Akbank Dijital Çözümler ve Strateji Genel Müdür Yardımcısı Şebnem Dağ Güven, Juzdan'ı 2022 yılında banka bağımsız bir ödeme platformu olarak sektöre kazandırdıklarını hatırlatarak şu ifadeleri kullandı: "Bugün gerçekleştirdiğimiz Açık Bankacılık entegrasyonuyla vizyonumuzu bir adım öteye taşıyoruz. Kullanıcılarımız artık tüm kart harcamalarını ve finansal durumlarını tek bir noktadan, bütüncül bir şekilde yönetebilecek. Juzdan, sadece bir ödeme aracı olmaktan çıkıp kapsamlı bir finansal takip merkezine dönüştü."

Juzdan’ın sadeleştirilmiş kullanıcı deneyimi sayesinde son 3 yılda yaklaşık 3 kat büyüyerek Türkiye’nin en büyük dijital cüzdanlarından biri hâline geldiği belirtiliyor.