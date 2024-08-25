Dev bankadan altın analizi: Bu fiyattan altın alınır mı?

ABD'nin önde gelen bankalarından Bank of America (BofA), altın için yatırım tavsiyesinde bulundu.

Bank of America (BofA) yatırım stratejisti Michael Hartnett, altının rekor seviyelere ulaşmasına rağmen altın alımı tavsiyesinde bulundu.

Merkez bankalarının altın alımına vurgu yapan Hartnett, yayınladığı notta yatırımcıların merkez bankalarının yaptığını yani altın alması gerektiğini söyledi.

Altın alım tavsiyesini, Fed'in önümüzdeki aylarda faiz indirme ihtimaline bağlayan Harnett, faiz indirimiyle enflasyonun yeniden yükselebileceğini ifade etti.

Harnett, altın gibi reel varlıkların tarihsel olarak enflasyon dönemlerinde iyi performans gösterdiğini söyledi.

'DAHA İYİ PERFORMANS GÖSTEREN TEK VARLIK ALTIN'

Altın fiyatları yıl başından bu yana yüzde 20 artarak S&P 500'ün kazanımlarını birkaç puan geride bırakırken teknoloji hisselerinden daha iyi performans gösterdi. Harnett, altının ABD teknoloji hisselerini geride bırakan tek varlık olduğunu belirtti.

Altın, bu yıl net 2,5 milyar dolarlık çıkış yaşadı. Bu durum yatırımcıların kıymetli metalin rekor rallisi sırasında kâr satışı yaptığı anlamına geliyor. Harnett, rekor seviyedeki altın fiyatları ile çıkışların bir araya gelmesinin sadece merkez bankalarının benzeri görülmemiş alımlarıyla açıklanabileceğini belirtti. Harnett, "Altın şu anda ikinci en büyük rezerv varlığıdır ve varlık sınıfları arasında hisse senetlerine en düşük korelasyona sahip olanlardan biri" dedi.

Altın fiyatları cuma günü yüzde 1,23 artışla 2 bin 547,60 dolara ulaştı ve salı günkü rekor seviyenin sadece 23 dolar altında kaldı. Fiyatlar o kadar yüksek ki, standart bir altın külçesi artık 1 milyon dolara mal oluyor.