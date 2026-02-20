  1. Anasayfa
Dev bankadan altın için çılgın tahmin: 2027 sonunda bu seviyeyi görecek!
Kanada merkezli Bank of Montreal (BMO), altın fiyatları için çarpıcı bir tahminde bulundu. Jeopolitik risklerin gölgesinde hazırlanan yeni raporda, altının bu yıl sonunda 6.500 dolara, 2027 sonunda ise 8.600 dolara ulaşabileceği öngörüldü.

Kanada merkezli Bank of Montreal (BMO), paylaştığı son emtia raporunda altın fiyatları için rekor tahmininde bulundu. Banka analistleri, altındaki yükseliş ivmesinin önümüzdeki iki yıl boyunca katlanarak artacağını öngörüyor.

2027 yıl sonu hedefi 8.600 dolar

2026 yıl sonu için altın tahminini 6.500 dolar olarak açıklayan banka, 2027 yıl sonu tahminini ise 8.600 dolar olarak belirledi. Bankanın tahmini gerçekleşirse güncel dolar kuruna göre gram altının önce 9 bin TL'yi, 2027 sonunda ise 12 bin TL'yi aşması bekleniyor.

Altında yükselişi tetikleyen 3 temel faktör

Rapora göre, ocak ayında yaşanan küresel siyasi gerilimler altını ''güvenli liman'' olmanın ötesine taşıyarak ana yatırım aracı haline getirdi. 

Gelişmekte olan piyasaların ABD dolarına olan bağımlılığı azaltma isteği, merkez bankalarını altın rezervlerini artırmaya zorladığına vurgu yapıldı. 

Ayrıca ticaret savaşlarının, yatırımcıyı fiziksel varlıklara ve değerli metallere yönlendirdiği belirtildi. 

"Geri çekilmeler alım fırsatı"

BMO analistleri, altın fiyatlarında yaşanan kar satışlarının kalıcı bir düşüş olmayacağına dikkat çekti. Her geri çekilmenin alım fırsatı olarak değerlendirilebileceğini belirten banka, bu durumun fiyatlar için sağlam bir taban oluşturduğunu ifade etti. 

Bu haberde yer alan görüş, düşünce, tahmin ve değerlendirmeler kesinlikle yatırım tavsiyesi değildir

