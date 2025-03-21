Dev bankadan Dolar/TL kararı
Hem aradığınız haberlere hızlıca ulaşabilmek hem de Haber3.com'a destek olmak için Google News'te Haber3.com'a abone olun.
Haber3'e Google News'te abone olunAbone Ol
Fransız yatırım bankası Societe Generale, dolar/TL paritesine ilişkin Kasım 2024’te açtığı kısa pozisyonu kapatma kararı aldığını duyurdu.
Bloomberg'in haberine göre Fransız yatırım bankası Societe Generale (SocGen) Gelişen Piyasalar Stratejisti Phoenix Kalen, dolar/TL'de kısa pozisyonlarını (düşüş beklentisi) kapattıklarını açıkladı.
Kasım 2024'te açılan pozisyonun giriş seviyesi 34,53 TL olmuştu.
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) önümüzdeki dönemde Türk lirasını mümkün olduğunca istikrarlı tutmaya odaklanacağının altı çizilen raporda, nisan ayında bir faiz indirimi öngörülmediği fakat haziran ayında 150 baz puan, temmuz ayında ise 200 baz puanlık bir indirim beklediğini ifade edildi.
Raporda, yıl sonu politika faizi tahmininin de yüzde 35 düzeyinde olduğu aktarıldı.
SocGen’in son güncellemesi ise Türkiye piyasalarında artan belirsizliğin ardından geldi.
Hem aradığınız haberlere hızlıca ulaşabilmek hem de Haber3.com'a destek olmak için Google News'te Haber3.com'a abone olun.
Haber3'e Google News'te abone olunAbone Ol