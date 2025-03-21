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Dev bankadan Dolar/TL kararı

Dev bankadan Dolar/TL kararı
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Fransız yatırım bankası Societe Generale, dolar/TL paritesine ilişkin Kasım 2024’te açtığı kısa pozisyonu kapatma kararı aldığını duyurdu.

Bloomberg'in haberine göre Fransız yatırım bankası Societe Generale (SocGen) Gelişen Piyasalar Stratejisti Phoenix Kalen, dolar/TL'de kısa pozisyonlarını (düşüş beklentisi) kapattıklarını açıkladı.

Kasım 2024'te açılan pozisyonun giriş seviyesi 34,53 TL olmuştu.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) önümüzdeki dönemde Türk lirasını mümkün olduğunca istikrarlı tutmaya odaklanacağının altı çizilen raporda, nisan ayında bir faiz indirimi öngörülmediği fakat haziran ayında 150 baz puan, temmuz ayında ise 200 baz puanlık bir indirim beklediğini ifade edildi.

Raporda, yıl sonu politika faizi tahmininin de yüzde 35 düzeyinde olduğu aktarıldı.

SocGen’in son güncellemesi ise Türkiye piyasalarında artan belirsizliğin ardından geldi.

Etiketler dolar pozisyon dolar/tl türk lirası Fransız yatırım bankası Societe Generale societe generale SocGen Fransız yatırım bankası
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