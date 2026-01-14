Dev bankadan Dolar/TL tahmini: 12 ay sonra bu seviyeye çıkacak

ING Global, Türkiye ekonomisine yönelik beklentilerini açıkladı. Bankanın 12 aylık Dolar/TL tahmini 51 lira oldu.

Küresel finans devi ING Global, Türkiye ekonomisine dair tahminlerini paylaştı.

ING Global analistleri, 2026 yıl sonu enflasyon beklentisini yüzde 22, gösterge faiz tahminini ise yüzde 27 olarak açıkladı.

Ekonomim'de yer alan habere göre, raporda en dikkat çeken bölümlerden biri de döviz kuru beklentileri oldu. ING, Türk Lirası’nın dezenflasyon sürecini destekleyici bir seyir izleyeceğini öngörerek kademeli bir artış tablosu çizdi.

Dolar/TL için 1 aylık tahmin 43,70, 3 aylık tahmin 45,10, 6 aylık tahmin 47,20 ve 12 aylık tahmin 51,00 olarak açıklandı.

Bu haberde yer alan görüş, düşünce, tahmin ve değerlendirmeler kesinlikle yatırım tavsiyesi değildir