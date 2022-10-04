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Dev bankadan Erdoğan’ın faiz açıklamaları sonrası dikkat çeken tahmin

Dev bankadan Erdoğan’ın faiz açıklamaları sonrası dikkat çeken tahmin

Goldman Sachs, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın yıl sonuna kadar faizin tek haneli rakamlara düşmesi yönünde yaptığı açıklamaların ardından, Merkez Bankası'nın her ay 100 puan faiz indireceğini ön gördüğünü açkladı.

Goldman Sachs, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın yıl sonuna kadar faizin tek haneli rakamlara düşmesi yönünde yaptığı açıklamaların ardından, Merkez Bankası’nın (TCMB) politika faizini yıl sonuna kadar her ay 100 baz puan indirmesinin beklendiği söyledi.

Goldman Sachs’tan dün yapılan açıklamada, “TCMB’yi para politikası duruşuyla bağlantısı olmayan bir kurum olarak gördüğümüz için… TCMB’nin faizleri düşürmeye devam edeceğini bekliyor ve yıl sonuna kadar her ay 100 baz puan büyüklüğünde faiz indirimi öngörüyoruz” denildi.

Açıklamada, şimdiye kadar kısıtlayıcı finansman ve makro-ihtiyati politikaların seçimler yaklaştıkça belirgin şekilde gevşeyebileceği de belirtildi.

TCMB’nin son iki ayda beklenmedik şekilde 100’er baz puan faiz indirimine gitmesinin ardından politika faizi oranı yüzde 12 seviyesinde. 

Reuters

Etiketler tcmb merkez bankası faiz faiz kararı recep tayyip erdoğan
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