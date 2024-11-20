  1. Anasayfa
  2. Ekonomi
  3. Dev bankadan faiz kararı öncesi sürpriz hamle

Dev bankadan faiz kararı öncesi sürpriz hamle

Dev bankadan faiz kararı öncesi sürpriz hamle
Güncelleme:

Citi, yarın açıklanacak TCMB'nin kasım ayı faiz kararı öncesinde model portföyde yüzde 2 olan TL ağırlığının yüzde 1'e çekildiğini duyurdu.

Citi, model portföyünde daha önce yüzde 2 olan TL ağırlığını yüzde 1 seviyesine indirdiğini duyurdu. Bununla birlikte banka, küresel düzlemde gelişen piyasa para birimleri pozisyonunda TL için 'ağırlık üstü' tavsiyesinin temel unsurlardan biri olduğuna dikkati çekti.

Aralık ayı faiz kararı portföyleri şekillendirecek

Banka, Türkiye'de ekonomi politikalarının hâlâ doğru yönde olduğuna inanmaya devam ettiğini belirtirken, aralık ayında olası gevşeme hamlesinin yabancı yatırımcıların pozisyonlarında yeniden şekillenmeye ilişkin bir etki yaratabileceğini söyledi.

Bankanın notunda, Türkiye'nin cari açığında yeniden dengelenmenin devam ettiği belirtilirken bu taraftaki pozitif gelişmelere rağmen atılması gereken adımlar olduğu ifade edildi.

Notta konuyla ilgili olarak, "Maliye politikasının hala daha net bir konsolidasyon patikasına göre yeniden ayarlanması gerekiyor. Bu kapsamda 2025 yılında ekonomi politikası tarafında yapılması gereken daha çok iş var" ifadeleri kullanıldı.

Gözler TCMB'de... Ekonomistlerin faiz kararı tahminleri belli oldu

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Para Politikası Kurulu (PPK), Merkez Bankası Başkanı Fatih Karahan başkanlığında yarın toplanacak.

Aynı gün saat 14.00'te faiz kararı açıklanacak. Geçen ay gerçekleştirilen PPK toplantısında politika faizi yüzde 50 seviyesinde sabit tutulmuştu.

Faiz beklenti anketleri sonuçlandı

Beklenti anketine katılan ekonomistlerin tamamı, kasım ayında Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasının (TCMB) politika faizini yüzde 50'de sabit bırakmasını bekliyor.

TCMB'nin yapılacak PPK toplantısına yönelik beklenti anketi, 10 ekonomistin katılımıyla sonuçlandı.

Anket sonuçlarına göre, ekonomistlerin tamamı politika faizinin yüzde 50'de sabit bırakılacağını öngörüyor.

Ekonomistlerin yıl sonu politika faizi beklentilerinin ortalaması ise yüzde 49,10 olarak hesaplandı.

Yıl sonuna ilişkin beklentilerini paylaşan ekonomistlerden 6'sı yıl sonunda politika faizinin yüzde 50, 1'i yüzde 48,5 ve 3'ü yüzde 47,5 olacağını öngördü.

Etiketler citi türk lirası TL varlıkları Türk Lirası varlıkları TL pozisyonu
ŞU ANDA OKUNAN HABERLER
Ünlü otomobil devinden herkesi şaşırtan karar Ünlü otomobil devinden herkesi şaşırtan karar Yüzlerce madenci kendini madene kilitledi Yüzlerce madenci kendini madene kilitledi A Milli Takım'ın play-off'taki muhtemel rakipleri A Milli Takım'ın play-off'taki muhtemel rakipleri Ünlü sosyal medya fenomeninin itirafları Esra Erol'a damgasını vurdu Ünlü sosyal medya fenomeninin itirafları Esra Erol'a damgasını vurdu Ne gram, ne çeyrek... Vatandaşın altında yeni tercihi bu oldu! Ne gram, ne çeyrek... Vatandaşın altında yeni tercihi bu oldu! Ringte Mike Tyson'u yenen Jake Paul'un yeni rakibi belli oldu Ringte Mike Tyson'u yenen Jake Paul'un yeni rakibi belli oldu Trump'tan Türk doktor Mehmet Öz'e özel görev Trump'tan Türk doktor Mehmet Öz'e özel görev Aralarında tanıdık isimler de var... Yüzlerce hakim ve savcının görev yeri değiştirildi Aralarında tanıdık isimler de var... Yüzlerce hakim ve savcının görev yeri değiştirildi Konutta en çok kazandıran iller belli oldu Konutta en çok kazandıran iller belli oldu 2024 Kainat Güzeli'nin makyajsız hali olay oldu 2024 Kainat Güzeli'nin makyajsız hali olay oldu
Rojin'in ölmeden önceki son görüntüleri ortaya çıktı Rojin'in ölmeden önceki son görüntüleri ortaya çıktı Bu sevimli canlı artık yalnızlıktan kendi kendine konuşuyor Bu sevimli canlı artık yalnızlıktan kendi kendine konuşuyor İsim hakkı satıldı, Radikal gazetesi geri dönüyor İsim hakkı satıldı, Radikal gazetesi geri dönüyor Türkiye U21 - Sırbistan U21 maçının ardından ortalık karıştı Türkiye U21 - Sırbistan U21 maçının ardından ortalık karıştı Ünlü oyuncu İstanbul trafiğinde saldırıya uğradı Ünlü oyuncu İstanbul trafiğinde saldırıya uğradı Hava sıcaklıkları hızla düşecek: Atkıları, bereleri hazırlayın! Kar geliyor! Hava sıcaklıkları hızla düşecek: Atkıları, bereleri hazırlayın! Kar geliyor! Trafikte yol verme cinayeti: Döve döve öldürdüler Trafikte yol verme cinayeti: Döve döve öldürdüler İran'da sembol olan çıplak protestocu için dikkat çeken karar İran'da sembol olan çıplak protestocu için dikkat çeken karar A Milli Takım Teknik Direktörü Montella ''mağlubiyetin nedenini'' buldu A Milli Takım Teknik Direktörü Montella ''mağlubiyetin nedenini'' buldu Beyazıt Öztürk'ten hayranlarına müjde Beyazıt Öztürk'ten hayranlarına müjde