Dev bankadan faiz kararı öncesi sürpriz hamle

Citi, yarın açıklanacak TCMB'nin kasım ayı faiz kararı öncesinde model portföyde yüzde 2 olan TL ağırlığının yüzde 1'e çekildiğini duyurdu.

Citi, model portföyünde daha önce yüzde 2 olan TL ağırlığını yüzde 1 seviyesine indirdiğini duyurdu. Bununla birlikte banka, küresel düzlemde gelişen piyasa para birimleri pozisyonunda TL için 'ağırlık üstü' tavsiyesinin temel unsurlardan biri olduğuna dikkati çekti.

Aralık ayı faiz kararı portföyleri şekillendirecek

Banka, Türkiye'de ekonomi politikalarının hâlâ doğru yönde olduğuna inanmaya devam ettiğini belirtirken, aralık ayında olası gevşeme hamlesinin yabancı yatırımcıların pozisyonlarında yeniden şekillenmeye ilişkin bir etki yaratabileceğini söyledi.

Bankanın notunda, Türkiye'nin cari açığında yeniden dengelenmenin devam ettiği belirtilirken bu taraftaki pozitif gelişmelere rağmen atılması gereken adımlar olduğu ifade edildi.

Notta konuyla ilgili olarak, "Maliye politikasının hala daha net bir konsolidasyon patikasına göre yeniden ayarlanması gerekiyor. Bu kapsamda 2025 yılında ekonomi politikası tarafında yapılması gereken daha çok iş var" ifadeleri kullanıldı.

Gözler TCMB'de... Ekonomistlerin faiz kararı tahminleri belli oldu

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Para Politikası Kurulu (PPK), Merkez Bankası Başkanı Fatih Karahan başkanlığında yarın toplanacak.

Aynı gün saat 14.00'te faiz kararı açıklanacak. Geçen ay gerçekleştirilen PPK toplantısında politika faizi yüzde 50 seviyesinde sabit tutulmuştu.

Faiz beklenti anketleri sonuçlandı

Beklenti anketine katılan ekonomistlerin tamamı, kasım ayında Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasının (TCMB) politika faizini yüzde 50'de sabit bırakmasını bekliyor.

TCMB'nin yapılacak PPK toplantısına yönelik beklenti anketi, 10 ekonomistin katılımıyla sonuçlandı.

Anket sonuçlarına göre, ekonomistlerin tamamı politika faizinin yüzde 50'de sabit bırakılacağını öngörüyor.

Ekonomistlerin yıl sonu politika faizi beklentilerinin ortalaması ise yüzde 49,10 olarak hesaplandı.

Yıl sonuna ilişkin beklentilerini paylaşan ekonomistlerden 6'sı yıl sonunda politika faizinin yüzde 50, 1'i yüzde 48,5 ve 3'ü yüzde 47,5 olacağını öngördü.