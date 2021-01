Dev bankadan Ons altın tahmini: 2.063 dolar olabilir

Seçilmiş Başkan Joe Biden'ın açıkladığı teşvik paketinin ardından dalgali bir seyir izleyen altın fiyatları yön arayışına devam ederken, 2021 yılında altın tahminlere göre yükselecek mi, ne kadar olacak sorusunun cevabı merak ediliyor. Analistlere göre Biden'ın 1,9 trilyon dolarlık teşvik paketi altın fiyatlarını yükseltmesi bekleniyor. Teşvik paketleri ile yüksek enflasyon beklentisinin altını baskılayacağını belirten analistler altın fiyatlarında uzun vadede artış yorumları yapıyor. Yatırımcıların merak ettiği 2021 altın tahminlerinden birisi de Bank Of America'dan geldi.



BoFA'DAN 2021 ALTIN FİYATLARI TAHMİNİ

Bank Of America (BoFA) tarafından hazırlanan rapora göre, 2021 yılında güçlü bir grafik çizen altın fiyatları, yatırımcısını sevindirebilir. BoFA 2021 yılında ortalama on altın fiyatının 2.063 dolar civarında olduğunu açıkladı.

Analistlerin 2021 yılı altın beklentileri ABD'nin mali teşvik paketleri ile birlikte diğer büyük ülkelerde faiz oranlarının yükselmesi ile değişebiliyor. Bu durumun baskılayıcı olarak yorumlayan analistler altın fiyatları için 2021 yılında olumlu yorumlar yapmaya devam ediyor.

2021 YILINDA GÜMÜŞ FİYATLARI NE OLACAK?

BoFA 1829 dolar düzeylerinden işlem gören ons altının gelecek yıl ise ortalama 1900 dolar olacağını öngördü. Gümüş için ise 2021 yılı tahmini 28,74 dolar, 2022 tahmini ise 31,00 dolar açıklandı.