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  3. 26 Ağustos 2020 17:03

Dev bankalardan ''dolar sat'' tavsiyesi

Amerikan merkezli dünyanın en büyük yatırım bankalarından birisi olan JPMorgan yayımladığı raporda, ''dolar sat TL al'' tavsiyesinde bulundu.

Dev bankalardan ''dolar sat'' tavsiyesi
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JPMorgan'ın küresel Döviz stratejisi raporunda teknik analize dayalı "dolar sat TL al" tavsiyesi yer aldı. Raporda, kurda "Son iki haftadır açık bir şekilde yukarı yönlü ivme kaybı gözlemlendiği" belirtildi.

Raporda, kurda önemli ölçüde geri çekilme riski olduğu ve bu geri çekilme için kritik önemdeki ilk Fibonacci desteği olan 7.1890'ın kırılması gerektiği ifade edilirken, böyle bir kırılmanın daha geniş çaplı bir geri çekilmeyi getirebileceği belirtildi.

 
Kurumun strateji notunda "Biz 6.7800 ve 5.5000 hedefiyle, 7.6500 'zararı durdur' seviyesiyle 7.3975'ten 1 birim sattık." dendi

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