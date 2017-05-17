Dev hastane ile ilgili flaş gelişme

Grup Florence Nightingale Hastaneleri A.Ş.’nin sermayesinin %50’sini temsil eden hisselerin Florence Nightingale Hastaneleri Holding A.Ş. tarafından Fiba Sağlık Yatırımları A.Ş.’den devralınması işlemine yönelik olarak Rekabet Kuruluna başvuruldu.

Yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

"Grup Florence Nightingale Hastaneleri A.Ş.’nin sermayesinin %50’sini temsil eden hisselerin Florence Nightingale Hastaneleri Holding A.Ş. tarafından Fiba Sağlık Yatırımları A.Ş.’den devralınması işlemine yönelik olarak Rekabet Kurulu’ndan izin alınması."

Fiba Holding, 2014 yılında Florance Nightingale hastane grubuna yüzde 50 ortak olmuştu.

Florence Nightingale Hastanelerinin ilk hastanesi 1989 yılında Şişli’de kardiyoloji ve kalp cerrahisi alanlarında hizmet vermek üzere kuruldu. Florence Nightingale hastaneleri günümüzde 700 yatak kapasitesi faaliyet gösteriyor.