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  3. 15 Mart 2018 14:35

Dev havayolu şirketi rotayı Türkiye'ye çevirdi !

Avrupa'nın en ucuz havayolu şirketlerinden Ryanair, bugünden itibaren Dalaman'a uçuş başlattı.

Dev havayolu şirketi rotayı Türkiye'ye çevirdi !
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Ryanair bugün itibariyle Türkiye’ye uçuş başlattı. Reuters'in haberine göre şirket uçuşların Dalaman’a yapılacağını açıkladı. Ryanair, 1985 yılında İrlanda'da kuruldu, şirket on yıldır düşük maliyetli biletleriyle uçuyor.

Şirketin yaptığı açıklamaya göre uçuşlar Dublin ve Bratislava kentlerinden Dalaman'a yapılacak.

Şirket uçtuğu hatlara düzenlediği sefer sayısı ile o hatların geliştiği gözleniyor. Ryanair’in dünya havacılık sektöründe ise Amerikalı şirketlerden sonra da ilk sırada geldiği belirtiliyor. Ryanair’in filosunda ise 400’e yakın uçak olduğu belirtiliyor.

rynair , türkiye , avrupa
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