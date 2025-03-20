Dev İngiliz bankası HSBC Dolar/TL tahminini güncelledi

Dünyanın en büyük yatırım bankalarından biri olan ABD'li Goldman Sachs'ın ardından Türkiye'de de faaliyet gösteren İngiltere'nin dev bankası HSBC de Dolar kuru tahminini "güncelleyerek" açıkladı.

İstanbuıl Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun gözaltına alınması sonrası döviz piyasasında yaşanan sert dalgalanma sonrası yabancı kurumlar da Türkiye’ye ilişkin tahminlerini açıklamaya başladı. Dolar ve euronun dün yüzde 10’u aşan yükseliş kaydetmesi sonrasında Merkez Bankası döviz satışı yaparak kuru frenlemişti.

Reuters haber ajansının görüşlerine başvurduğu beş işlemcinin Merkez Bankası'nın dünkü döviz satışına ilişkin tahminleri ise 8 ila 11 milyar dolar bandında yer almıştı. Tüm zamanların zirvesini 41,64’e çıkaran dolar/TL müdahaleler sonrası 38 seviyesine gerilerken 44,88’e ulaşan euro/TL ise 41,71 seviyesine inmişti.

Dünyanın en büyük yatırım bankalarından biri olan ABD'li Goldman Sachs, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun gözaltına alınmasının ardından hareketlenen döviz kuru için 2025 yıl sonu tahminini 42 TL olarak açıkladıktan sonra İngiltere merkezli dev banka HSBC de Dolar kuru tahminini açıkladı.

HSBC tarafından yayımlanan notta, son gelişmelerin Türkiye ekonomisi üzerindeki etkileri analiz edilirken, makroekonomik istikrar açısından yeni zorlukların ortaya çıktığı vurgulandı.

Banka, Türkiye’de seçimlerin planlandığı gibi Mayıs 2028’de yapılmasının öngörüldüğünü fakat erken seçim veya yeni bir anayasanın kabulü için halk referandumu düzenlenmesinin de masadaki ihtimaller arasında yer aldığını söyledi.

HSBC, konuya ilişkin notta, “Dolar/TL’nin yılı 41-43 aralığında kapatmasını bekliyoruz. Ancak bu tahminimiz yukarı yönlü risklerle karşı karşıya” değerlendirmesinde bulundu.