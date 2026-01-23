Dev market zincirinde zam krizi: İşçiler ayaklandı!
Türkiye'nin dev market zinciri Migros'un depolarında çalışan işçiler yüzde 28'lik zammı kabul etmeyerek iş bıraktı.
Türkiye'de binlerce şubesi bulunan Anadolu Grubu bünyesindeki dev market zinciri Migros'un İstanbul, İzmir ve Adana’daki depolarında çalışan işçiler, yüzde 28'lik maaş zammını kabul etmeyerek iş bıraktı.
Net yüzde 50 zam talebi
Depo, Liman, Tersane ve Deniz İşçileri Sendikası'nın (DGD-SEN) aktardığına göre, işçiler ücretlere net yüzde 50 zam ve gelir vergisi kesintilerinin patron tarafından ödenmesini istedi.
"Birliğinizi bozmayın"
DGD-SEN Başkanı Neslihan Acar, “Yurt genelinde tüm depolar ayaklanıyor. Vakit birlik olma vakti. Birlik bizim tek garantimizdir, tek sigortamızdır. Birliğinizi bozmayın” dedi.
