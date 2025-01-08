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Dev satışta sürpriz gelişme: Vazgeçtiler

Dev satışta sürpriz gelişme: Vazgeçtiler
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Akaryakıt sektöründeki dev satın alma iptal oldu. Zeren Group, Türkiye Petrolleri'ni satın almaktan vazgeçtiğini duyurdu.

Enerji, turizm, lojistik, imalat ve yeme-içme gibi çeşitli sektörlerde faaliyet gösteren ve daha önce Alpet'i satın alarak akaryakıt sektörüne giriş yapan Zeren Group, TP Petrol Dağıtım AŞ paylarının satın alınma sürecinin sonlandırılmasına karar verdiğini açıkladı.

Temmuz ayında imzalanan sözleşme ile Zeren Group, yurt içinde 700'e yakın akaryakıt istasyonu ve 8 dolum tesisi bulunan Türkiye Petrolleri'ni bünyesine kattığını duyururken, söz konusu anlaşma 19 Kasım'da Rekabet Kurumu tarafından onaylanmıştı.

2025 yılıyla birlikte akaryakıt istasyonlarının en kısa sürede devredilmesi beklenirken, Zeren Group'tan sürpriz bir açıklama geldi. Şirketten yapılan açıklamada, TP Petrol Dağıtım A.Ş. paylarının satın alınma sürecinin sonlandırılmasına karar verildiği belirtildi.

"TİCARİ BEKLENTİLER KARŞILANMADI"

Holdingden yapılan açıklamaya göre, Zeren Group Holding yönetim kurulu, sürdürülebilir büyüme hedefleri ve paydaşlarının çıkarları doğrultusunda, tüm taraflar için uygun çözüm olacağına inanarak payların devredilmesi sürecinin sonlandırılmasına karar verdiğini açıkladı.

Açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Zeren Group'un ara dönemde TP Petrol Dağıtım AŞ'ye ilişkin olarak ticari beklentilerinin karşılanmaması sebebiyle; Zülfikarlar Holding ile gerçekleştirilen müzakerelerin ardından alınmıştır. Zeren Group, mevcut iş planları doğrultusunda enerji sektöründe büyüme stratejisini kararlı bir şekilde sürdürmeye devam etmektedir ve enerji sektöründeki yatırımlarını hız kesmeden devam ettirecektir. Bu kapsamda Zeren Group, yakın dönemdeki gelişmeleri ve enerji sektöründeki yeni stratejik adımlarını duyurmayı hedeflemektedir."

BORÇ İDDİASI

Zeren Group'un, Türkiye Petrolleri'nin borçları yüzünden son anda almaktan vazgeçtiği iddia edildi.

Etiketler türkiye petrolleri zeren group rekabet kurulu
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