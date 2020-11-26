Dev şirket 32 bin kişiyi işten çıkaracak

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Koronavirüs salgınından dolayı müşteri sayısının sınırlı kalması nedeniyle zor durumda olan şirket Eylül'de 28,000 olacağını söylediği işten çıkarma sayısını artırdı.
Disney, Menkul Değerler ve Döviz Komisyonu ile hazırladığı belgede işten çıkarmaların 2021'in ilk yarısında yapılacağını belirtti.
Reuters
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