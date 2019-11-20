Dev Türk ilaç şirketine ABD’li ortak

Toksöz Grup, Türkiye’nin en büyük ilaç şirketleri arasında bulunan Sanovel’in azınlık hisselerini ABD’li hedge fon York Capital öncülüğündeki fonlara satmak için görüşmeler yürütüyor. Konuya yakın üç kaynağın verdiği bilgiye göre, satış işlemine ilişkin görüşmeler sürerken, nihai anlaşmaya henüz varılmadı.

Bir kaynak, “Toksöz ailesi bankalarla grup kredilerinin yapılandırma görüşmelerini yürütüyor. Aynı zamanda Sanovel’de azınlık hisse satmak için görüşmeler yürütüyor” dedi. Aynı kaynak, Sanovel ile, ABD’li hedge fon olan York Capital öncülüğündeki üçlü fon grubunun ilgilendiğini söyledi.

‘FONLARA YORK CAPITAL ÖNCÜLÜK EDİYOR’

Bir diğer kaynak da henüz satışın kesinleşmediğini ve değerlemeler üzerinde görüşmelerin sürdüğünü belirterek, “Alıcılar York Capital, Metric Capital ve Morgan Stanley’den oluşan fonlar. York Capital öncülük ediyor” dedi. Konuyla ilgili sorulara York Capital, Metric Capital ve Morgan Stanley bir yanıt vermedi.

TOKSÖZ BİR AÇIKLAMA YAPMADI

Toksöz Grup’tan da Reuters’ın konuyla ilgili sorularına bir açıklama yapılmadı. Şirketin internet sitesine göre, 1983 yılında kurulan Sanovel’in yıllık üretim kapasitesi 300 milyon kutu seviyesinde. Şirket Gürcistan, Azerbaycan, Kazakistan, Kırgızistan, Özbekistan, Rusya, Ukrayna, Irak, Arnavutluk ve Türkmenistan’da faaliyet gösterirken, 2017 yılından itibaren de İspanya’ya ihracat yapmaya başladı.