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Dijital Türk Lirası için tarih verildi

Dijital Türk Lirası için tarih verildi

AK Parti'nin hazırladığı rapora göre TCMB'nin geçtiğimiz günlerde açıkladığı "dijital Türk Lirası"nın 2022 yılında yürürlükte olması planlanıyor.

AK Parti Bilgi İletişim Teknolojileri Başkanlığı, Dijital Türk Lirası ağının nasıl tesis edileceğiyle ilgili bir rapor hazırladı. Raporda, dijital para biriminin ne olduğu, diğer kripto paralardan farkının olup olmadığı ve dünyada başka örneklerinin yer alıp almadığı tek tek anlatılıyor.

Raporda, dijital para biriminin, dijitalleşmeyi, inovasyonu ve finansal katılımı arttırarak, tamamen güvenli ve likit varlıklarla desteklendiği ve genellikle e-Para olarak adlandırıldığı belirtiliyor.

Kripto para ile dijital para arasındaki farkların da yer aldığı raporda, “Dijital para birimi, merkezî bir otorite tarafından desteklenir. Dijital para birimi işlemlerinin ayrıntıları yalnızca gönderen, alıcı ve banka yetkililerine açık olacak. Kripto para birimi ise merkezî olmayan bir sisteme dayanır ve herhangi bir merkezi düzenlemeden bağımsızdır. Tüm kripto para işlem detayları, merkezî olmayan bir defter sayesinde kamu malı olarak düzenlenmektedir” ifadeleri kullanılıyor.

Türkiye Gazetesi'nden Ebru Karatosun'un aktardığına göre, raporda ayrıca, kripto paralarda genellikle bir ‘parasal karşılık’ bulunmazken, dijital paraların ‘varlık karşılığının’ olduğuna dikkat çekiliyor.

Faz çalışmalarının tamamlanmasıyla 2022 yılında kamuoyuyla paylaşılacağı kaydedilen raporda “İsveç, Bahamalar, Fransa, Filipinler, Japonya ve İsviçre dijital paraya geçişi gündeme alan ülkeler arasında. Bu ülkelerin bankaları da henüz test aşamasında… Avrupa Merkez Bankası da bu yıl içerisinde konuyla ilgili kesin bir karar almayı planlıyor. Uluslararası Ödemeler Bankası tarafından Ocak 2020’de yapılan bir araştırma, dünya çapındaki merkez bankalarının yüzde 80’inin dijital para ile ilgili araştırmalarla meşgul olduğunu göstermektedir” denildi.

Türkiye Gazetesi

Etiketler dijital Türk lirası Türk Lirası merkez bankası ak parti coin kripto
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