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  3. 31 Aralık 2020 11:06

Dış ticaret istatistikleri açıklandı

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) 2020 Kasım ayı Dış Ticaret İstatistikleri yayımlandı. Kasım ayında genel ticaret sistemine göre ihracat yüzde 0,9 azaldı, ithalat yüzde 15,9 arttı.

Dış ticaret istatistikleri açıklandı
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Türkiye İstatistik Kurumu ile Ticaret Bakanlığı işbirliğiyle oluşturulan genel ticaret sistemi kapsamında üretilen geçici dış ticaret verilerine göre; ihracat 2020 yılı Kasım ayında, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 0,9 azalarak 16 milyar 94 milyon dolar, ithalat yüzde 15,9 artarak 21 milyar 127 milyon dolar olarak gerçekleşti.

 

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