Diyanet 4 kitabın basımı için 4 milyon TL harcadı

Sözcü'de yer alan habere göre Başkanlığını Prof. Dr. Ali Erbaş'ın yaptığı Diyanet, son olarak 7 Ağustos'ta imzalanan sözleşme ile Bilgisayar dizgili Kur'an Yolu Meali (hafız boy, rahle boy ve orta boy) ve Kur'an Yolu Meali (orta boy) adlı eserlerin basım hizmetini satın aldı. Bu dört kitabın basımı için 4 milyon 33 bin TL harcandı. Diyanet İşleri Başkanlığı haziran ayında üç kitabın basılması için ihaleye çıkmıştı. Diyanet 20 bin adet muhtasar büyük boy Hadislerle İslam kitabı, 20 bin takım Hadislerle İslam cep kitabı ve 10 bin takım büyük boy Hadislerle İslam kitabı satın aldı. Bu kitaplara da toplam 1 milyon 920 bin TL ödemişti.

Öte yandan Diyanet İşleri Başkanlığı'nın 2021 yılı için hazırlıklarını yaptığı takvim için 10 milyon 690 bin liralık fatura çıkarmıştı. Hazırlanan projeye göre Diyanet, 2021 yılı için 368 yapraklı 3 milyon 420 bin adet takvim bastıracak. Takvimlerin bir kısmı blok, bir kısmı çocuk takvimi, bir kısmı ise duvar ve masa takvimi şeklinde olacak.

Diyanet, 2019 yılında bastırdığı takvimler için 8.5 milyon, 2020 takvimleri için de 9 milyon 881 bin TL ödemişti. Başkanlık, 2020 yılının ilk yarısında en fazla harcama yapan 12'nci kamu kurumu oldu. Diyanet ocak-haziran dönemini kapsayan yılın ilk 6 ayında yaptığı 5,6 milyar TL'lik harcamayla Kültür ve Turizm Bakanlığı ile Dışişleri Bakanlığı'nın da aralarında olduğu 28 kamu kurumundan daha fazla para harcadı.

Hazine ve Maliye Bakanlığı'nca hazırlanan Merkezi Yönetim Mali İstatistikleri tablosuna göre Diyanet'in yılın ilk altı ayında yaptığı harcamaların toplamı 5 milyar 658 milyon TL'ye ulaştı. Diyanet, kamu kurumlarının bütçe harcamalarına göre sıralandığı listede 12'nciliğe yerleşti. Diyanet'in harcamalarıyla geride bıraktığı genel bütçeli idareler arasında Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, Kültür Turizm Bakanlığı ve Dışişleri Bakanlığı da yer aldı.