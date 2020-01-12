Doğa harikası şelale kurtuldu ! HES projesi iptal edildi

Antalya'da, doğa harikası Uçansu Şelalesi'ni oluşturan Alara Çayı üzerinde, Kamer regülatörü ve HES projesi için Mayıs 2015'te verilen 'ÇED olumlu' raporunun iptali için köylülerin açtığı davada Antalya 2'nci İdare Mahkemesi'nin iptal kararı Danıştay 14'üncü Daire tarafından da onaylandı. Karara göre, HES projesi iptal oldu.



Gündoğmuş ilçesinde, Torosların zirvesi Akdağ ve Geyik dağlarında, 50 metre yükseklikten dökülen Uçansu Şelalesi'nin kaynağını da oluşturan Alara Çayı üzerinde, 7'si dere, 1'i baraj tipi olmak üzere 8 HES projesi bulunuyor. Akdeniz'e döküldüğü alana kadar yaklaşık 80 kilometre uzunluğa sahip nehir üzerindeki HES projelerinden Hayat 1, Hayat 2 ve Kamer HES ile ilgili hukuki süreç devam ediyor. ÇED raporlarında harita üzerinde belirtilen Uçankaya, Gündoğmuş, Erka, Oğuz HES projesi ve Alara Barajı'yla ilgili hukuki süreç ise başlatılmadı.





DANIŞTAY İPTAL KARARINI ONAYLADI

Nehir üzerinde şelaleye çok yakın bölgede planlanan Kamer regülatörü ve HES projesi için Mayıs 2015'te verilen 'ÇED olumlu' raporunun iptali için köylülerin açtığı davada Antalya 2'nci İdare Mahkemesi, 2016 yılında iptal kararı verdi. Karar temyiz edildi. Danıştay 14'üncü Dairesi itirazı reddederek, Kamer HES projesini iptal eden kararı onayladı.







'DİĞER PROJELER DE İPTAL EDİLMELİDİR'

HES'e karşı dava açan köylülerin avukatı Münip Ermiş, neredeyse 10 yıldır devam eden dava sürecinin tamamlandığını belirterek, "Danıştay, Gündoğmuş/Alara Çayı'nda son sözü söyledi. Kamer HES projesi bitti, yok oldu. Danıştay da bunu ilan etti. Bölgede 6 kez keşif yapıldı. Hepsinde bilirkişiler, 'Buraya HES yapılamaz' dedi. Karar, bu sebeple sadece bu projeyi ilgilendirmiyor. Bölgedeki diğer HES projeleri için de bağlayıcı. Bu karardan sonra artık Alara Çayı'nın hiçbir noktasında HES yapılamaz ve başvuruların tümünü reddetmeli, ÇED süreçlerini durdurmalıdır" dedi.







40'A YAKIN BİLİM İNSANI 6 RAPOR HAZIRLADI

Nehir üzerindeki toplam 8 projesinden 3'üyle ilgili hukuki sürecin 10 yıldır devam ettiğini belirten Ermiş, "Bu davalarda 40'a yakın profesör ve doçentten oluşan bilirkişi heyetleri tarafından hazırlanan 6 raporda, Uçansu Şelalesi'nin de bulunduğu Alara Çayı'na kesinlikle HES yapılamayacağı kaydedildi. Buna rağmen davalarda itiraz üzerine sürekli yeni bilirkişi heyeti oluşturulması talep edilerek mahkeme kararları bozuluyor" diye konuştu.