Doğal gaz ithalatında büyük artış

EPKD'den yapılan açıklamaya göre Türkiye ağustos ayında geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 24,5 daha fazla doğal gaz ithal etti.

Enerji Piyasası Düzenleme Kurulu'nun (EPKD) hazırladığı 'Doğal Gaz Piyasası Sektör Raporu'na göre ağustos ayında yapılan gaz ithalatı geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 24,5 arttı. En çok ithalat Rusya'dan yapıldı.

Rapora göre ithalatın yaklaşık 3 milyar 526 milyon metreküpü boru hatlarıyla, 644 milyon metreküpü de sıvılaştırılmış doğal gaz (LNG) tesisleri aracılığıyla gerçekleştirildi.

Bu dönemde boru hatlarıyla yapılan doğal gaz ithalatı yüzde 27,6 artarken LNG ithalatı yüzde 8,9 yükseldi. Böylece toplam doğal gaz ithalatı ağustosta geçen yılın aynı ayına göre yüzde 24,3 artarak 4 milyar 170 milyon metreküp oldu.

AZERBAYCAN'DAN İTHALAT AZALDI

Ağustosta en fazla doğal gaz ithalatı 2 milyar 80 milyon metreküple Rusya'dan yapılırken bu ülkeyi 898,2 milyon metreküple İran, 547 milyon metreküple Azerbaycan takip etti.

Bu dönemde Rusya ve İran'dan yapılan ithalat sırasıyla yüzde 51,9 ve yüzde 121 arttı, Azerbaycan'dan gelen gaz miktarı yüzde 44,5 azaldı.

TÜKETİM TÜM ALANLARDA ARTTI

Söz konusu dönemde Türkiye'de doğal gaz tüketimi yüzde 42,4 arttı ve 4 milyar 366 milyon metreküp oldu.

Elektrik santrallerinde doğal gaz tüketimi yüzde 73,6 artışla 2 milyar 238 milyon metreküpe çıktı. Konutlardaki tüketim yüzde 8,5 artarak 302 milyon metreküp olarak kayıtlara geçti.

Organize sanayi bölgelerinin doğal gaz tüketimi ise yüzde 27 artışla 358 milyon metreküp oldu.

Geçen yılın son çeyreğinden beri devam eden kuraklık nedeniyle hidroelektrik santrallerinden sağlanan elektrik üretimindeki düşüş, ağırlıklı olarak doğal gaz santralleriyle ikame ediliyor. Bu durum, elektrik üretim amaçlı doğal gaz tüketimi ve toplam gaz ithalatına artış olarak yansıyor.

Türkiye'de doğal gaz stok miktarı ağustosta geçen yılın aynı ayına göre yüzde 10,8 artışla 2 milyar 693 milyon metreküp oldu.

Doğal gaz stokunun yüzde 86,1'ini 2 milyar 320 milyon metreküple yer altı depolama tesisleri, yüzde 13,9'unu 373,1 milyon metreküple LNG terminalleri oluşturdu.

Bu dönemde yer altı depolama tesislerindeki stok miktarı yüzde 3,6, LNG terminallerinde yüzde 94 artış gösterdi.