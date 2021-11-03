Doğal gazda kademeli tarife gündemde

Çok fazla doğal gaz kullanan sanayi kuruluşları için doğal gazda kademeli tarife gündeme geldi.

Bazı sanayi gruplarına bakıldığında asıl aşırı tüketimin bu noktada olduğu ifade ediliyor. İşte bu nedenle de orada mevcut tüketimden sonra bakıldığında eğer aşırı bir tüketim olursa işte o noktada fiyatlandırma da ve tarife de bazı değişikliğe gidilebileceği yönünde bazı sinyaller geliyor.

Henüz yasal bir düzenleme yok

Mevcut belirlenen bir tüketimin üzerinde aşırı tüketime geçildiğinde o noktada fiyatlandırmada daha farklı bir sitem gelebilir. Henüz buna ilişkin yasal veya düzenleme anlamında bir adım atılmış değil."

Çok kullanan daha çok tasarrufa yönlendirilecek

Genel plan ve çerçeve bu. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, "Kademeli tarife ve sosyal tarife gündemimizde" demişti.

Doğal gaz konusunda aşırı tüketim olan noktalara belirli düzenlemelerin yapılması planlanıyor. Konut ve esnafa yönelik olarak ise şu an bir adım atılmayacağı belirtiliyor. Çok kullanan daha çok tasarrufa yönlendirilecek.



Bakan Dönmez'den Doğal Gaz açıklaması

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, TBMM Plan ve Bütçe Komisyonunda bakanlığının 2022 yılı bütçe sunumunu yapmıştı. Bakan Dönmez, 2021 yılı ilk 9 ayında üretilen elektriğin yaklaşık, yüzde 37’sinin yenilenebilir enerji kaynaklarından, yüzde 31’inin kömürden, yüzde 32’sinin doğal gazdan, geri kalanının ise diğer kaynaklardan sağlandığını, yerli ve yenilenebilir kaynakların payının yüzde 52 olarak gerçekleştiğini söyledi. Bakan Dönmez, son 20 yıllık tüketim verilerine göre elektrik tüketiminde yıllık ortalama yüzde 5 oranında artış gerçekleştiğini kaydederek, elektrik üretiminde kömürün dünyada ciddi bir paya sahip olduğunu söyledi. Dönmez, "Taş kömürü dahil toplam kömür rezervimiz 21 milyar tonun üzerine çıkmıştır. Yerli kömür kaynaklı elektrik kurulu gücümüz 2021 yılı eylül ayı sonu itibarıyla 11 bin 336 megavata ulaşmıştır. 2020 yılında 89 milyon ton yerli kömür üretimiyle ekonomimize 7 milyar TL’lik katkı, ayrıca yan sektörlerle birlikte 120 bin kişiye de istihdam sağlanmıştır" diye konuştu.

'Arz güvenliği sağlanmıştır'

Bakan Dönmez, tüm yerleşim yerlerine doğal gaz ulaştırmayı hedeflediklerini belirterek şöyle konuştu: "2021-2026 döneminde ilave 367 yerleşim yerine daha doğal gaz arzı sağlanacağının müjdesini vermek isterim. Doğal gaz kullanmaya başladığımız 1987 yılında 500 milyon metreküp olan yıllık doğal gaz tüketimimizin, 2021 yılında geçen yıla göre yüzde 22 mertebesinde artış göstererek 60 milyar metreküp seviyelerine yakın olmasını bekliyoruz. Bu tüketim artışına rağmen doğal gazda arz güvenliği sağlanmıştır. Özellikle kış aylarında tüketimin yoğun olduğu dönemlerde gündeme gelen kesinti ve kısıntılar artık geride kalmıştır. Sakarya Havzasında keşfi yapılan 540 milyar metreküplük doğal gaz rezervini Cumhuriyetimizin 100'üncü yılı olan 2023 yılında vatandaşlarımızın kullanımına sunmak için çalışmalarımız planlanan şekilde ilerlemektedir. Sakarya sahasındaki üretim plato döneminde, doğal gaz ihtiyacımızın üçte birini sağlayarak piyasa ihtiyacının önemli bir miktarını karşılayacaktır. Ayrıca, Karadeniz’deki doğal gaz keşfimizin yanı sıra 2021 yılında kara alanlarında gerçekleştirilen 26 yeni keşifle yaklaşık 60 milyon varil petrol eşdeğeri rezerv ülkemize kazandırılmıştır."

'Devletimizin 50-60 milyar tl vergi alacağından vazgeçmesi öngörülüyor'

Bakan Dönmez, akaryakıt fiyatlarının enerji sektöründeki önemli hususlardan biri olduğunu bildirerek şöyle dedi: "Küresel piyasalardaki fiyat artışlarının doğrudan vatandaşlarımıza yansımasını önlemek adına, devletimizin 2021 yılında 50-60 milyar TL aralığında bir vergi alacağından vazgeçmesi öngörülüyor. Bu sayede, 2021 yıl başından itibaren ham petrol fiyatları TL bazında yaklaşık yüzde 117 artış gösterirken, vatandaşlarımıza sunulan akaryakıt fiyatlarında ortalama yüzde 17 artış olmuştur. Arz güvenliğimiz adına gerekli aksiyonları proaktif şekilde alarak sayılarını ve kapasitelerini artırdığımız doğal gaz ve LNG giriş noktalarımız ile tek kaynağa bağımlılık oranımız düşürülmüş olup, bu kış herhangi bir arz sorunu yaşanmasını beklemiyoruz."