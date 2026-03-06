Doğal gazda yüzde 30'a varan zam beklentisi masada

Orta Doğu'daki gerilim enerji piyasalarını hareketlendirdi. İran-İsrail eksenindeki gelişmeler doğal gaz arz güvenliği tartışmalarını alevlendirirken, sektör kaynakları 1 Nisan itibarıyla sanayi ve elektrik santrallerinde fiyat artışlarının gündemde olduğunu belirtiyor. Uzmanlar, TTF fiyatlarındaki %63'lük artışa dikkat çekerek, maliyet baskısının faturalara yansıma ihtimalini değerlendiriyor. Resmi makamlardan gelecek açıklamalar bekleniyor.

Orta Doğu'da tırmanan tansiyon, küresel enerji piyasalarında dengeleri değiştirmeye devam ediyor. ABD ve İsrail’in İran’a yönelik hava saldırıları, enerji arz güvenliği konusunu Türkiye’nin gündeminin en üst sırasına taşıdı. Özellikle sanayi ve enerji santrallerinde kullanılan doğalgaz maliyetlerindeki artış, fiyat düzenlemesi beklentilerini beraberinde getirdi.

"TTF Fiyatlarında %63 Artış"

Gazeteci Olcay Aydilek’in sektör kaynaklarına dayandırdığı kulis bilgilerine göre, doğal gaz alım maliyetlerindeki sert yükseliş dikkat çekiyor. Uzmanlar, 27 Şubat'tan bu yana TTF (Avrupa doğalgaz referans fiyatı) endeksinde %63 oranında bir artış yaşandığına işaret ediyor. Bu maliyet baskısının, 1 Nisan tarihinde sanayi ve santrallara yönelik yüzde 20 ile 30 bandında bir fiyat güncellemesini zorunlu kılıp kılmayacağı merak konusu.

BOTAŞ, yaptığı son açıklamada kaynak çeşitliliği sayesinde mevcut bir risk bulunmadığını vurgularken; Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Orta Doğu’daki savaşın arz süreçlerinde yaratabileceği potansiyel risklere karşı temkinli olunması gerektiğini belirtmişti.

Küresel piyasalardaki oynaklık nedeniyle gözler, BOTAŞ ve Enerji Bakanlığı’ndan yapılacak resmi açıklamalara çevrilmiş durumda.