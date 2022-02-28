Doğalgaz fiyatları uçtu!
Rusya'ya yönelik yeni kısıtlayıcı tedbirler nedeniyle Avrupa'da doğalgaz fiyatları güne yüzde 34 artışla başladı.
Avrupa'da derinliği en fazla olan Hollanda merkezli sanal doğalgaz ticaret noktası TTF'de işlem gören nisan vadeli kontratların fiyatı geçen hafta megavatsaat başına 93 eurodan kapanmıştı.
Söz konusu doğalgaz kontratlarının fiyatı yeni işlem gününe 125 eurodan başladı.
Böylece, Avrupa'da doğalgaz kontratları fiyatı önceki işlem günündeki kapanışa kıyasla yüzde 34 yükseldi.
Doğalgaz kontratlarında megavatsaat fiyatı TSİ 10.49'da 108 euro seviyesinde seyretti.
Rus enerji şirketi Gazprom'dan yapılan açıklamada ise, "Ukrayna üzerinden Avrupa'ya doğalgaz göndermeyi sürdürüyoruz" denildi.
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